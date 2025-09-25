HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM: Lập đoàn kiểm tra công tác thu chi đầu năm học

Huyền Trân

(NLĐO) - Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM chuẩn bị triển khai thành lập các đoàn kiểm tra thu chi đầu năm học 2025 - 2026, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Chiều 25-9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ, Sở Văn hoá và Thể thao TP HCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong buổi họp báo, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đã thông tin về các khoản thu chi đầu năm trong nhà trường.

TP HCM: Lập đoàn kiểm tra công tác thu chi đầu năm học- Ảnh 1.

Quang cảnh buổi họp báo chiều 25-9.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đã ban hành Công văn 2512/2025 về việc tăng cường công tác quản lý các khoản thu, chi trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và công tác vận động tài trợ cho giáo dục năm học 2025-2026 trên địa bàn; Công văn 764/2025 về hướng dẫn thực hiện Thông tư 16/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn; đồng thời hướng dẫn chi tiết để các đơn vị thực hiện đúng quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ.

Tuy nhiên, dù đã ban hành các văn bản quy định rõ nhưng sau sắp xếp địa giới hành chính, TP HCM hiện có khoảng 3.500 cơ sở giáo dục từ mầm non đến THPT chưa kể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, nên việc quản lý cũng gặp nhiều khó khăn. 

TP HCM: Lập đoàn kiểm tra công tác thu chi đầu năm học- Ảnh 2.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM phát biểu tại buổi họp báo

Theo ông Minh, trong các văn bản đã nêu rõ rằng UBND phường, xã phải có trách nhiệm giám sát, kiểm tra cơ sở giáo dục trên địa bàn từ cấp THCS trở xuống. Đối với cấp THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên thì sở sẽ kiểm tra các khoản thu được quy định trong văn bản hướng dẫn, yêu cầu chấn chỉnh các khoản thu nằm ngoài danh mục.

Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM Hồ Tấn Minh thông tin, trong ứng dụng phần mềm quản lý thu không dùng tiền mặt thì không thể xuất hiện khoản thu khác. Các trường hợp do báo chí nêu hay nhận phản ánh qua email, mạng xã hội Facebook thì sở đã chấn chỉnh.

Điển hình như ngày 18-9, Sở đã làm việc với Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân và đại diện phường Bến Thành, yêu cầu lãnh đạo nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm và chấm dứt ngay việc vận động sai quy định. "Sở đã yêu cầu nhà trường rà soát toàn bộ các lớp để không phát sinh trường hợp tương tự. Đồng thời đề nghị phường Bến Thành tham mưu rà soát kế hoạch hoạt động, dự toán thu chi và mức thu đề xuất của các cơ sở giáo dục, đảm bảo các khoản thu ngoài học phí tuân thủ đúng quy định" - ông Minh nói.

 Sở Giáo dục và Đào tạo đang chuẩn bị triển khai Kế hoạch kiểm tra chuyên đề từ ngày 29-9-2025, thành lập các đoàn kiểm tra thu chi đầu năm học 2025 - 2026 và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện các trường hợp vi phạm.

"Sở đã chấn chỉnh các trường về cách thức triển khai các khoản thu. Trường cần nói rõ cho phụ huynh hiểu các nội dung tại sao có khoản thu này, thu nội dung gì, con em có lợi gì, phát triển thế nào khi tham gia các nội dung này" - ông Hồ Tấn Minh nhấn mạnh.

