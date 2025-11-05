Thanh tra TP HCM nêu hàng loạt thiếu sót liên quan Dự án Khu dân cư Đất Đỏ 1

Thanh tra TP HCM vừa ban hành kết luận thanh tra các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc trên địa bàn thành phố, trong đó có Dự án Khu dân cư Đất Đỏ 1.

Chậm tiến độ

Dự án Khu dân cư Đất Đỏ 1 (gọi tắt là Dự án) tại xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là xã Đất Đỏ, TP HCM) do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông làm chủ đầu tư với diện tích 1.000.182,4 m².

Dự án được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 tại Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 26-5-2009 với tổng diện tích là 100,02 ha. Đến ngày 21-9-2017, UBND huyện Đất Đỏ phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu dân cư Đất Đỏ 1 tại Quyết định số 1858/QĐ-UBND với tổng diện tích là 99,26 ha.

Dự án Khu dân cư Đất Đỏ 1 tại xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là xã Đất Đỏ, TP HCM)

Đến thời điểm thanh tra, tiến độ Dự án chậm so với chủ trương được phê duyệt. Cụ thể, kiểm tra hiện trạng thực tế vào tháng 9 vừa qua, Thanh tra TP HCM ghi nhận hạ tầng kỹ thuật của khu tái định cư đã được thi công hoàn thành. Cơ bản đã hoàn thành san nền, hệ thống thoát nước chính, hệ thống chiếu sáng, cây xanh. Các hạng mục công trình khác chưa được thi công, xây dựng.

Không thống nhất giữa 2 đồ án quy hoạch chi tiết

Theo Báo cáo số 187/BC-UBND ngày 21-3-2025 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và kết quả làm việc với chủ đầu tư vào tháng 9-2025, khó khăn, vướng mắc của Dự án là sự chậm trễ trong việc triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến quy hoạch xây dựng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án.

Thanh tra TP HCM nhận thấy sự chậm trễ xuất phát từ sự không thống nhất, phù hợp giữa 2 đồ án quy hoạch chi tiết của Dự án đang có hiệu lực. Đến nay, nội dung Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 vẫn chưa được điều chỉnh để đảm bảo sự phù hợp và đồng bộ với Đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 đã được phê duyệt.

Hạn chế, thiếu sót trên đã được Sở Xây dựng chỉ ra tại Công văn số 5586/SXD-QHKT ngày 2-11-2023 và Công văn số 2126/SXD-QHKT ngày 7-4-2025, được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thống nhất tại Công văn số 6352/UBND-VP ngày 26-4-2025. Đồng thời, Sở Xây dựng cũng kiến nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo UBND huyện Đất Đỏ tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc ban hành Quyết định số 1858/QĐ-UBND không đúng quy định.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng cũng có thiếu sót khi chưa kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng của UBND huyện Đất Đỏ khi phát hiện ý kiến góp ý theo Văn bản số 2148/SXD-QHKT ngày 24-7-2017 của Sở Xây dựng không được UBND huyện Đất Đỏ tiếp thu, dẫn đến sự không thống nhất, phù hợp giữa 2 đồ án quy hoạch chi tiết.

Đến thời điểm thanh tra, UBND huyện Đất Đỏ (nay là xã Đất Đỏ) chưa kịp thời tổ chức rà soát, lập, phê duyệt lại đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu dân cư Đất Đỏ 1 theo đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định.

Sở, huyện "chưa tích cực"

Theo kết luận thanh tra, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị rà soát để giải quyết vướng mắc liên quan đến việc không thống nhất, phù hợp giữa 2 đồ án quy hoạch của dự án để tháo gỡ vướng mắc cho chủ đầu tư ảnh hưởng đến việc điều chỉnh dự án đầu tư, thủ tục về đất đai.

Tuy nhiên, các đơn vị vẫn chưa tích cực, kịp thời phối hợp, thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ được giao, đến nay vướng mắc về quy hoạch xây dựng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Thanh tra TP HCM nêu rõ các đơn vị này là Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính), Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) và UBND huyện Đất Đỏ.

STT Thiếu sót Trách nhiệm 1 Đến nay, nội dung Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 vẫn chưa được điều chỉnh để đảm bảo sự phù hợp và đồng bộ với Đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 đã được phê duyệt, ảnh hưởng đến việc thực hiện các thủ tục đất đai và điều chỉnh tiến độ của dự án. Đồng thời, đơn vị cũng chưa kịp thời tổ chức rà soát, lập, phê duyệt lại Đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu dân cư Đất Đỏ 1 theo đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định. Trách nhiệm chính thuộc về UBND huyện Đất Đỏ, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thời kỳ phát sinh vụ việc. 2 Sở Xây dựng cũng có thiếu sót khi chưa kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng của UBND huyện Đất Đỏ khi phát hiện sự không thống nhất, phù hợp giữa 2 đồ án quy hoạch chi tiết. Trách nhiệm thuộc về Sở Xây dựng, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thời kỳ phát sinh vụ việc. 3 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có nhiều văn bản chỉ đạo nhưng Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Đất Đỏ vẫn chưa kịp thời phối hợp, thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ được giao; đến nay vướng mắc về quy hoạch xây dựng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Trách nhiệm thuộc về Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đất Đỏ, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thời kỳ phát sinh vụ việc.



