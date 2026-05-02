Thời sự Chính trị

Thành ủy Đà Nẵng kỷ luật Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập

Trần Thường

(NLĐO) - Ông Hà Ra Diêu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà Tập - được xác định "suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ...".

Thành ủy Đà Nẵng vừa có thông báo kết quả xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên.

Theo đó, ngày 28-4, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức phiên họp với sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh.

Thành ủy Đà Nẵng kỷ luật ông Hà Ra Diêu Bí thư đảng ủy xã Trà Tập - Ảnh 1.

Ông Hà Ra Diêu, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập bị kỷ luật. Ảnh: H.T

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025-2030 và ông Hà Ra Diêu, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch HĐND xã Trà Tập nhiệm kỳ 2026-2031.

Xét tờ trình đề nghị thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy:

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025-2030 đã thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của HĐND xã; lãnh đạo, chỉ đạo chưa sâu sát, để đảng viên, cán bộ chủ chốt của xã thực hiện không nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện không đúng chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ; không nắm được tình hình cơ sở, không kịp thời nắm diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, gây dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ xã và chính quyền địa phương.

Với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà Tập, Chủ tọa Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Trà Tập nhiệm kỳ 2026-2031, ông Hà Ra Diêu chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025-2030.

"Đồng chí suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm những điều đảng viên không được làm và vai trò nêu gương với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy" – thông báo nêu.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, khuyết điểm; căn cứ Quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức Khiển trách.

Thi hành kỷ luật ông Hà Ra Diêu bằng hình thức Cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025-2030.

Kỷ luật cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh ở TPHCM

Kỷ luật cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh ở TPHCM

(NLĐO)- Sau vụ 5 học sinh lớp 3 bị yêu cầu tự chích kim tiêm vào tay để "răn đe", nữ giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh bị cảnh cáo, chuyển công việc khác

Siết kỷ luật đầu tư công

Giải ngân vốn đầu tư công của bộ, cơ quan, địa phương là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ

CSGT Tây Ninh siết kỷ luật, lập tổ kiểm tra điều lệnh

(NLĐO) - Nhằm phòng ngừa sai phạm, tiêu cực trong dịp Lễ 30-4 và 1-5, CSGT Tây Ninh siết kỷ luật, lập tổ kiểm tra điều lệnh tại cơ sở

Đà Nẵng kỷ luật xã Trà Tập Hà Ra Diêu
