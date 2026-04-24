Kỷ luật cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh ở TPHCM

Ngày 24-4, lãnh đạo UBND phường Bến Cát, TPHCM cho biết một giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh đã bị kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển công tác sau hành vi yêu cầu học sinh tự chích kim tiêm vào tay để răn đe.

Theo kết luận của Hội đồng Kỷ luật Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, nữ giáo viên này đã có hành vi xâm phạm thân thể học sinh, vi phạm điều lệ trường học và quy tắc ứng xử của nhà giáo.

Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm cùng các tình tiết liên quan như hoàn cảnh gia đình khó khăn, vi phạm lần đầu và đã tự giác nhận trách nhiệm, nhà trường quyết định áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo. Đây là mức kỷ luật nặng thứ ba đối với viên chức theo quy định hiện hành. Đồng thời, giáo viên này được điều chuyển sang phụ trách phòng thiết bị.

Trong thời gian thi hành kỷ luật một năm, giáo viên này không được đứng lớp hoặc đảm nhận các công việc có tiếp xúc trực tiếp với học sinh.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, cho biết phụ huynh của 5 học sinh liên quan đã đồng thuận với phương án xử lý của nhà trường.

Trước đó, ngày 13-4, một phụ huynh phát hiện con trai học lớp 3 tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh có biểu hiện mệt mỏi, buồn bã sau khi đi học về.

Khi được gia đình hỏi, em cho biết do không thắt khăn quàng nên bị cô giáo yêu cầu dùng kim tiêm chích vào tay để "răn đe".

Qua xác minh ban đầu, ít nhất 5 học sinh trong lớp đã dùng kim tiêm để đâm vào tay khi vi phạm nội quy.

Theo quy định của Luật Giáo dục, giáo viên không được xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của người học. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, viên chức ngành giáo dục có thể bị xử lý kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi việc.