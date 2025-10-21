Thành ủy TP HCM gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thành ủy TP HCM gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống

Ph.Anh - L.Vĩnh

Ngày 20-10, Thành ủy TP HCM tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Tham dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc đã chuyển lời chúc sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc của Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đến với tất cả cán bộ nữ các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy TP HCM, nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Thành ủy TP HCM gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc và Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông tặng hoa cho đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy TP HCM. Ảnh: VĨNH ANH

Thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, ông Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và quyết tâm của đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy đã luôn giữ vững truyền thống, phát huy trí tuệ, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tin liên quan

Thành ủy TP HCM gặp mặt Ngày Truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng

Thành ủy TP HCM gặp mặt Ngày Truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng

(NLĐO) - Sáng 20-10, Thành ủy TP HCM tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang gợi ý giải pháp để Cà Mau phát triển

(NLĐO) – Ông Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tỉnh Cà Mau đạt được trong thời gian qua

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030

(NLĐO) - Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 29 thành viên

Bí thư Thành ủy Thành ủy TP HCM Ngày Phụ nữ Việt Nam Bí thư Thành ủy TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo