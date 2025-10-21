Thành ủy TP HCM gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống

Tham dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông.
Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc đã chuyển lời chúc sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc của Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đến với tất cả cán bộ nữ các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy TP HCM, nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.
Thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, ông Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và quyết tâm của đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy đã luôn giữ vững truyền thống, phát huy trí tuệ, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Bình luận (0)