Thành ủy TPHCM điều động nhân sự lãnh đạo một số đơn vị

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thành ủy TPHCM điều động nhân sự lãnh đạo một số đơn vị

PHAN ANH

(NLĐO)- Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có quyết định điều động, chỉ định nhân sự lãnh đạo phường Thạnh Mỹ Tây, An Phú Đông, Sở Nông nghiệp và Môi trường

Ngày 1-6, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chủ trì và trao quyết định.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao quyết định điều động, chỉ định ông Lê Trần Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thạnh Mỹ Tây, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Khánh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động nhân sự lãnh đạo một số đơn vị - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trao quyết định điều động, chỉ định ông Lê Trần Kiên. Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Quyết định điều động ông Nguyễn Minh Chánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú Đông đến nhận công tác tại UBND TPHCM để được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động nhân sự lãnh đạo một số đơn vị - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trao quyết định điều động ông Nguyễn Minh Chánh. Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Quyết định tiếp nhận, điều động, chỉ định ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động nhân sự lãnh đạo một số đơn vị - Ảnh 3.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trao quyết định tiếp nhận, điều động, chỉ định ông Nguyễn Xuân Hoàng. Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong khẳng định, việc sắp xếp, bố trí, điều động cán bộ là công việc thường xuyên nằm trong chủ trương chung của Thành ủy TPHCM nhằm phát huy tốt nhất năng lực, sở trường của cán bộ.

Nhấn mạnh nhiệm vụ và các hoạt động ở cơ sở hiện nay rất quan trọng khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nêu rõ lãnh đạo ở cơ sở là vị trí rất quan trọng, quyết định rất lớn đến việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo sự ổn định, góp phần thúc đẩy địa phương và TPHCM phát triển. Đặc biệt, trong bối cảnh TPHCM triển khai thực hiện Nghị quyết 09/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới.

Tin liên quan

Ông Hoàng Vũ Thảnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính

Ông Hoàng Vũ Thảnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính

(NLĐO) - Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị Đảng bộ Sở Tài chính tập trung thực hiện tốt 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định nhân sự lãnh đạo phường An Phú Đông

(NLĐO) - Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Đỗ Đăng Ái vừa được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông

Điều động, chuẩn y hai Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

(NLĐO)- Ông Võ Văn Dũng được điều động làm Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu, ông Dương Trọng Hiếu được chuẩn y làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo