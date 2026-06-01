Thành ủy TPHCM điều động nhân sự lãnh đạo một số đơn vị

Ngày 1-6, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chủ trì và trao quyết định.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao quyết định điều động, chỉ định ông Lê Trần Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thạnh Mỹ Tây, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Khánh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định điều động ông Nguyễn Minh Chánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú Đông đến nhận công tác tại UBND TPHCM để được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM.

Quyết định tiếp nhận, điều động, chỉ định ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong khẳng định, việc sắp xếp, bố trí, điều động cán bộ là công việc thường xuyên nằm trong chủ trương chung của Thành ủy TPHCM nhằm phát huy tốt nhất năng lực, sở trường của cán bộ.

Nhấn mạnh nhiệm vụ và các hoạt động ở cơ sở hiện nay rất quan trọng khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nêu rõ lãnh đạo ở cơ sở là vị trí rất quan trọng, quyết định rất lớn đến việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo sự ổn định, góp phần thúc đẩy địa phương và TPHCM phát triển. Đặc biệt, trong bối cảnh TPHCM triển khai thực hiện Nghị quyết 09/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới.