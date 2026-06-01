Ông Hoàng Vũ Thảnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ông Hoàng Vũ Thảnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị Đảng bộ Sở Tài chính tập trung thực hiện tốt 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 1-6, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM về việc chỉ định ông Hoàng Vũ Thảnh, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chúc mừng ông Hoàng Vũ Thảnh được tín nhiệm giao trọng trách mới; đồng thời ghi nhận những đóng góp của tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Tài chính đối với sự phát triển chung của thành phố.

- Ảnh 1.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Vũ Thảnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô kinh tế lớn hơn, không gian phát triển rộng hơn và nhiều nguồn lực hơn sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.

Bên cạnh những thời cơ lớn, TPHCM cũng đối mặt với yêu cầu cao hơn về năng lực lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện. Định hướng xây dựng TPHCM đạt quy mô thu ngân sách 1 triệu tỉ đồng không chỉ là mục tiêu tài chính mà còn là yêu cầu phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế và vị thế của thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh trong bối cảnh đó, vai trò của Sở Tài chính cần được nâng lên từ quản lý thu – chi ngân sách sang tham mưu chiến lược về nguồn lực phát triển. Sở phải chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội; khai thác hiệu quả đất đai, tài sản công, các không gian phát triển mới và các dự án hạ tầng trọng điểm nhằm tạo động lực tăng trưởng cho thành phố.

Ông Nguyễn Văn Được đề nghị Đảng bộ Sở Tài chính tập trung thực hiện tốt 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, gồm tham mưu hoàn thiện thể chế phát triển TPHCM; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tháo gỡ các dự án tồn đọng và quản lý chặt chẽ, hiệu quả ngân sách nhà nước.

Cạnh đó, tăng cường công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; chú trọng công tác chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Được phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được bày tỏ tin tưởng ông Hoàng Vũ Thảnh cùng tập thể Đảng bộ Sở Tài chính sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh bày tỏ vinh dự và xúc động khi được Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM tin tưởng, giao trọng trách Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Hoàng Vũ Thảnh khẳng định sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực cùng tập thể Đảng bộ Sở Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM trong giai đoạn mới.

- Ảnh 4.

Ông Hoàng Vũ Thảnh khẳng định cùng tập thể Đảng bộ Sở Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Ông Hoàng Vũ Thảnh sinh năm 1974. Quê quán: tỉnh Hải Dương (nay là TP Hải Phòng).

Ông là Thạc sĩ kinh tế, Đại học Tài chính-Kế toán.

Ông Hoàng Vũ Thảnh từng đảm nhận nhiều chức vụ tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ): Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu, Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu, Giám đốc Sở Tài chính.

Từ tháng 7-2025 đến tháng 11-2025, ông giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM.

Từ tháng 11-2025 đến tháng 3-2026, ông giữ chức Quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM.

Ngày 30-3-2026, ông được Chủ tịch UBND TPHCM bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính.


Tin liên quan

Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND TPHCM

Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND TPHCM

(NLĐO) - Tân Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND TPHCM Nguyễn Thanh An khẳng định sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Sở Tài chính đề xuất xác định rõ đầu mối thực hiện cầu Phú Mỹ 2 và hai dự án liên vùng

(NLĐO) - Dự án cầu Phú Mỹ 2 được xác định là hạng mục cấp bách để rút ngắn kết nối TPHCM – sân bay Long Thành, dự kiến trình HĐND TP thông qua trong kỳ họp tới.

Sở Tài chính TP HCM đề xuất phương án sử dụng trụ sở UBND TP Thủ Đức cũ

(NLĐO)- Bộ Công an từng có công văn đề xuất UBND TP HCM chuyển giao trụ sở UBND TP Thủ Đức cũ để bố trí phục vụ mục đích an ninh quốc gia

Sở Tài chính Nguyễn Văn Được UBND TPHCM Hoàng Vũ Thảnh TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo