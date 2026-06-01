Ông Hoàng Vũ Thảnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính

Ngày 1-6, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM về việc chỉ định ông Hoàng Vũ Thảnh, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chúc mừng ông Hoàng Vũ Thảnh được tín nhiệm giao trọng trách mới; đồng thời ghi nhận những đóng góp của tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Tài chính đối với sự phát triển chung của thành phố.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Vũ Thảnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô kinh tế lớn hơn, không gian phát triển rộng hơn và nhiều nguồn lực hơn sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.

Bên cạnh những thời cơ lớn, TPHCM cũng đối mặt với yêu cầu cao hơn về năng lực lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện. Định hướng xây dựng TPHCM đạt quy mô thu ngân sách 1 triệu tỉ đồng không chỉ là mục tiêu tài chính mà còn là yêu cầu phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế và vị thế của thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh trong bối cảnh đó, vai trò của Sở Tài chính cần được nâng lên từ quản lý thu – chi ngân sách sang tham mưu chiến lược về nguồn lực phát triển. Sở phải chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội; khai thác hiệu quả đất đai, tài sản công, các không gian phát triển mới và các dự án hạ tầng trọng điểm nhằm tạo động lực tăng trưởng cho thành phố.

Ông Nguyễn Văn Được đề nghị Đảng bộ Sở Tài chính tập trung thực hiện tốt 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, gồm tham mưu hoàn thiện thể chế phát triển TPHCM; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tháo gỡ các dự án tồn đọng và quản lý chặt chẽ, hiệu quả ngân sách nhà nước.

Cạnh đó, tăng cường công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; chú trọng công tác chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông Nguyễn Văn Được phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được bày tỏ tin tưởng ông Hoàng Vũ Thảnh cùng tập thể Đảng bộ Sở Tài chính sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh bày tỏ vinh dự và xúc động khi được Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM tin tưởng, giao trọng trách Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Hoàng Vũ Thảnh khẳng định sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực cùng tập thể Đảng bộ Sở Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM trong giai đoạn mới.

Ông Hoàng Vũ Thảnh khẳng định cùng tập thể Đảng bộ Sở Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Ông Hoàng Vũ Thảnh sinh năm 1974. Quê quán: tỉnh Hải Dương (nay là TP Hải Phòng). Ông là Thạc sĩ kinh tế, Đại học Tài chính-Kế toán. Ông Hoàng Vũ Thảnh từng đảm nhận nhiều chức vụ tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ): Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu, Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu, Giám đốc Sở Tài chính. Từ tháng 7-2025 đến tháng 11-2025, ông giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM. Từ tháng 11-2025 đến tháng 3-2026, ông giữ chức Quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM. Ngày 30-3-2026, ông được Chủ tịch UBND TPHCM bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính.



