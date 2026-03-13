HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thành ủy TPHCM yêu cầu chấn chỉnh bãi xe trái phép, nạn "chèo kéo" du khách

PHAN ANH

(NLĐO) - Chỉ thị mới của Thành ủy TPHCM yêu cầu siết quản lý trật tự đô thị, tăng kiểm tra, xử lý vi phạm tại các điểm đón trả khách, bến bãi, khu vực trung tâm

Thành ủy TPHCM vừa ban hành Chỉ thị 09 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn.

Theo đó, Thành ủy TPHCM đánh giá công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực, tình hình trật tự đô thị có chuyển biến rõ nét; tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế. Nguyên nhân do sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền chưa quyết liệt, thường xuyên.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm cao nhất

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về trật tự đô thị.

Thành ủy TPHCM yêu cầu chấn chỉnh bãi xe trái phép, nạn "chèo kéo" du khách - Ảnh 1.

Công an phường Sài Gòn xử lý trường hợp lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: ANH VŨ

Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong thực thi công vụ, tác động, can thiệp đến quá trình xử lý vi phạm của lực lượng chức năng. Có cơ chế khuyến khích người dân có ý thức, tự giác, tự nguyện đóng góp công sức để thực hiện tốt việc chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải nêu gương và phải chịu trách nhiệm cao nhất trong việc bảo đảm trật tự đô thị, khi để xảy ra tình trạng vi phạm quy định về sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè trên địa bàn quản lý.

Xây dựng mô hình kiểu mẫu về trật tự đô thị

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo UBND TPHCM chỉ đạo sở, ngành chức năng, UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn; tham mưu, đề xuất các giải pháp, phương án quản lý trật tự đô thị phù hợp.

Cùng với đó, chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình các phường, xã kiểu mẫu về văn minh đô thị, trật tự công cộng. Trước mắt thí điểm tại đặc khu Côn Đảo, xã Cần Thạnh, phường Xuân Hòa, phường Sài Gòn.

Thành ủy TPHCM yêu cầu chấn chỉnh bãi xe trái phép, nạn "chèo kéo" du khách - Ảnh 2.

Lực lượng Công an phường Bàn Cờ ra quân tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè. Ảnh: NGUYỄN PHAN

Ưu tiên thực hiện các dự án đầu tư bến, bãi đỗ xe sử dụng công nghệ thông minh, cao tầng lắp ghép tại khu vực trung tâm; xây dựng thêm các tuyến đường đi bộ tại các khu vực trung tâm, tạo không gian sinh hoạt chung cho người dân.

Tiếp tục nghiên cứu lộ trình hạn chế xe ô tô khách, xe sơ mi rơ-moóc lưu thông vào khu vực trung tâm. Xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ trong Đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn.

Đảng ủy Công an TPHCM lãnh đạo Công an thành phố tăng cường tổ chức rà soát, kiểm tra, giám sát hoạt động tại các bến bãi, điểm đón, trả khách theo thẩm quyền quản lý, kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm.

Các điểm, bãi trông, giữ phương tiện không đúng quy định, không được cấp phép hoạt động phải được xử lý nghiêm. Cùng đó, kiểm tra, kiểm soát và xử lý kịp thời nạn "chèo kéo" khách du lịch..., nhất là tại khu vực trung tâm, các tuyến đường thường xuyên ùn tắc giao thông...

Không để phát sinh chợ tự phát

Thành ủy TPHCM yêu cầu đảng ủy các xã, phường, đặc khu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, có biện pháp giải quyết tình trạng người ăn xin, buôn bán hàng rong, quảng cáo, rao vặt trái quy định làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Thành lập các tổ chuyên trách phối hợp xử lý các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng.

Tổ chức quy hoạch, sắp xếp, bố trí các khu vực chợ, không để phát sinh tình trạng họp chợ tự phát. Các cá nhân, tổ chức trong quá trình hoạt động kinh doanh phải bố trí, sắp xếp chỗ đỗ xe bảo đảm không lấn chiếm trái phép lòng đường, hè phố, xử lý nghiêm các điểm trông, giữ xe trái phép gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Phường Diên Hồng ra quân lập lại trật tự đô thị

Phường Diên Hồng ra quân lập lại trật tự đô thị

(NLĐO) - Phường Diên Hồng xác định công tác bảo vệ môi trường và quản lý trật tự đô thị cần sự vào cuộc toàn diện của cả hệ thống chính trị

Quận 10- TP HCM điểm danh các khu vực sẽ tập trung xử lý vi phạm trật tự đô thị

(NLĐO)- Đội Quản lý trật tự đô thị quận 10 thường xuyên tuần tra từ sáng đến tối các ngày trong tuần, tiến hành ghi hình, nhắc nhở và xử lý các vi phạm.

Cao điểm xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ở phường Bàn Cờ, TP HCM

(NLĐO) - Đợt cao điểm của phường Bàn Cờ nhằm lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, xử lý “xe dù, bến cóc”, tạo diện mạo đô thị thông thoáng, an toàn hơn

