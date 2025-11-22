HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Thành viên cứu hộ bật khóc khi tìm thấy thi thể tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể tài xế xe đầu kéo mất tích vì bị lũ cuốn ở Quảng Trị đã được tìm thấy

Tối 22-11, ông Hồ Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã La Lay (tỉnh Quảng Trị), cho biết người thân đã xác nhận thi thể vừa tìm thấy trên sông Đakrông là tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích vào ngày 17-11. 

Theo ông Hiền, thi thể tài xế xe đầu kéo được phát hiện lúc 17 giờ cùng ngày, cách vị trí gặp nạn khoảng 32 km, thuộc địa phận thôn Pa Hy, xã Đakrông. 

"Người nhà xác định đây chính là tài xế mất tích thông qua chiếc áo lót mặt trên người và chiếc nhẫn đeo tay" - ông Hiền thông tin.

Thành viên cứu hộ bật khóc khi tìm thấy thi thể nghi là tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Khu vực phát hiện thi thể tài xế xe đầu kéo mất tích trước đó

Tìm thấy thi thể tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Những ngày qua, hàng trăm lượt người đã nỗ lực tìm kiếm nam tài xế xe đầu kéo trong điều kiện thời tiết mưa rét, nước sông suối chảy xiết


Khi phát hiện thi thể tài xế mất tích, nhiều người trong đó có các thành viên cứu hộ 0 đồng tỉnh Quảng Trị đã bật khóc.

Như Báo Người Lao Động thông tin, suốt nhiều ngày qua, trong điều kiện thời tiết mưa rét, nước sông suối chảy xiết, hàng trăm lượt người thuộc các lực lượng biên phòng, công an, quân sự, dân quân tự vệ và các đội tình nguyện, người dân không quản ngại khó khăn, phối hợp tìm kiếm tài xế Nguyễn Văn Th. (SN 1977, ngụ phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) - người bị lũ cuốn mất tích.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 17-11, tài xế Nguyễn Văn Th. điều khiển xe đầu kéo BKS 75H-00713, di chuyển từ hướng Cửa khẩu quốc tế La Lay về Quốc lộ 9.

Dù đã có cảnh báo khu vực nước ngập sâu nguy hiểm nhưng tài xế vẫn điều khiển phương tiện vượt qua cầu tràn A Rông Trên (xã La Lay), dẫn đến cả người và phương tiện bị dòng lũ dữ cuốn trôi.

Sau khi nước lũ rút xuống, chiếc xe đầu kéo trong vụ việc bị nước lũ xô ngã, cuốn về phía hạ lưu ngầm tràn khoảng 50 m, hư hỏng nặng.

