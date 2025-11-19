Tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo mất tích ở Quảng Trị

Sáng 19-11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đến 9 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tài xế mất tích sau khi xe đầu kéo bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, trong chiều 18-11, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện chiếc quần, thắt lưng, cùng chìa khoá xe được tấp vào bờ suối thuộc địa phận xã Tà Rụt - cách vị trí tài xế gặp nạn khoảng 5 km.

Chiếc quần cùng thắt lưng, chìa khoá của tài xế mất tích được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 5 km. Ảnh: Phạm Văn

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị tham gia tìm kiếm tài xế mất tích. Ảnh: Công an Quảng Trị

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Quang Thạch, Chủ tịch UBND xã La Lay, cho biết người thân xác nhận chiếc quần và chìa khoá tìm thấy là của tài xế mất tích.

Về việc trên mạng xã hội xuất hiện clip "đã cứu được tài xế xe tải ở Quảng Trị", ông Thạch khẳng định đây là hình ảnh, tin tức sai sự thật.

"Trong sáng nay, việc tìm kiếm tài xế mất tích vẫn đang được các lực lượng khẩn trương triển khai. Chúng tôi đã huy động thêm lực lượng và mở rộng khu vực tìm kiếm" - ông Thạch nói.

Trong những ngày qua, hàng trăm lượt người thuộc các đồn biên phòng, quân sự, công an, dân quân tự vệ, các đội SOS và người dân 2 xã La Lay và Tà Rụt tham gia tìm kiếm tài xế mất tích. Do nước khe suối vẫn còn chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Xe đầu kéo lộ ra sau khi nước lũ rút xuống

Như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 12 giờ ngày 17-11, xe đầu kéo BKS 75H-00713 do ông Nguyễn Văn Th. (SN 1977, ngụ phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, di chuyển từ hướng Cửa khẩu quốc tế La Lay về Quốc lộ 9.

Dù đã có cảnh báo khu vực nước ngập sâu nguy hiểm nhưng tài xế vẫn điều khiển phương tiện vượt qua cầu tràn A Rông Trên (xã La Lay), dẫn đến cả người và phương tiện bị dòng lũ dữ cuốn trôi.

Sau khi nước lũ rút xuống, chiếc xe đầu kéo trong vụ việc bị nước lũ xô ngã, cuốn về phía hạ lưu ngầm tràn khoảng 50 m, hư hỏng nặng.