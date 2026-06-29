Thảo Cầm Viên lan tỏa yêu thương nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức chương trình "Gia đình yêu thương" với nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu dành cho các gia đình, đồng thời lan tỏa thông điệp về tình thân, tình yêu thiên nhiên và công tác bảo tồn động vật.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức chương trình "Gia đình yêu thương"

Chương trình mở đầu với các hoạt động check-in, giao lưu cùng mascot động vật, biểu diễn văn nghệ và nhiều trò chơi tương tác như "Gia đình hiểu ý", "Thảo Cầm Viên trong tôi", vượt chướng ngại vật, ghép tranh bảo tồn thiên nhiên... Qua đó, các thành viên trong gia đình có cơ hội cùng tham gia, gắn kết và tìm hiểu thêm về thế giới động vật.

Bà Huỳnh Thu Thảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thảo Cầm viên Sài Gòn

Điểm nhấn của sự kiện là lễ ra mắt kênh YouTube Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Kênh sẽ chia sẻ những câu chuyện phía sau công tác chăm sóc động vật, các hoạt động bảo tồn, những hình ảnh đời thường của các loài thú và các sự kiện nổi bật diễn ra tại Thảo Cầm Viên, góp phần đưa công chúng đến gần hơn với thiên nhiên.

Trong dịp này Thảo Cầm Viên cũng nhận nuôi gia đình 6 chú mèo được cứu hộ

Dịp này, Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng chính thức phát động cuộc thi viết "Thảo Cầm Viên Sài Gòn - yêu thương đong đầy" dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam từ 10 tuổi trở lên. Cuộc thi chia thành hai bảng theo độ tuổi, nhận bài từ ngày 22-6 đến hết 31-7-2026 qua website của Thảo Cầm Viên. Nội dung xoay quanh những kỷ niệm, trải nghiệm, tình yêu dành cho thiên nhiên, động vật và giá trị lịch sử, văn hóa của Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đông đảo du khách thăm quan Thảo Cầm Viên

Trong khuôn khổ chương trình, Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn giới thiệu clip "Gia đình muôn loài", kể những câu chuyện thú vị về các gia đình động vật đang được chăm sóc tại đây. Nhiều "nhân vật" quen thuộc như cặp gấu Misa - Misi, gia đình hươu cao cổ Thái - Lan, gia đình thiên nga Hảo - Dương, gia đình rái cá, sếu vương miện, hổ Mi - Xám... được giới thiệu với những câu chuyện gần gũi, dí dỏm. Du khách cũng trực tiếp bình chọn "Gia đình được yêu thích nhất" và "Cặp đôi được yêu thích nhất" của Thảo Cầm Viên.

Bên cạnh đó, khách tham quan còn được giao lưu trực tiếp với nhiều gia đình động vật như gia đình mèo được tiếp nhận sau đợt giải cứu, gia đình thiên nga đen, rùa Sulcata và gia đình vẹt mào, qua đó tìm hiểu thêm về công tác cứu hộ, chăm sóc và bảo tồn động vật.

Theo ban tổ chức, chương trình không chỉ mang đến một ngày hội dành cho các gia đình mà còn góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương, nâng cao ý thức bảo vệ động vật và gìn giữ thiên nhiên trong cộng đồng.