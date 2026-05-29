Trại hè nhí Thảo Cầm Viên Sài Gòn trở lại mùa hè 2026

Mùa hè năm nay, Thảo Cầm Viên Sài Gòn triển khai chuỗi hoạt động "Hè Thiên Nhiên – Hè Vui Khám Phá 2026" kéo dài từ ngày 1-6 đến 15-8 với nhiều chương trình vui chơi, trải nghiệm và giáo dục thiên nhiên dành cho thiếu nhi và gia đình.

Theo kế hoạch, dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6 sẽ diễn ra chương trình khai mạc với các tiết mục ca nhạc, hoạt náo, giao lưu mascot và biểu diễn nghệ thuật dành cho trẻ em.

Trong suốt mùa hè, Thảo Cầm Viên sẽ tổ chức nhiều sự kiện chuyên đề như Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Ngày Hổ Thế giới 29-7 và Ngày Quốc tế Voi 12-8 nhằm lan tỏa thông điệp bảo tồn động vật hoang dã và nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên.

Điểm nhấn của chương trình năm nay là "Trại hè nhí Thảo Cầm Viên 2026" dành cho học sinh tiểu học, diễn ra từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, từ ngày 1-6 đến 31-7.

Tại đây, các em sẽ được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như khám phá động – thực vật, tìm hiểu môi trường sống của các loài thú, trải nghiệm chăm sóc động vật, tham quan khu thú y, làm thủ công từ vật liệu tái chế, thực hành nông nghiệp và tham gia các trò chơi vận động, dân gian.

Chương trình cũng lồng ghép các kỹ năng sống như làm việc nhóm, tự lập, sơ cứu cơ bản, xử lý tình huống khi đi lạc và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Nội dung hoạt động được thay đổi theo từng tuần nhằm tạo sự mới mẻ cho học sinh tham gia.

Ngoài ra, Thảo Cầm Viên còn tổ chức chương trình "Nhân viên vườn thú kể chuyện" vào sáng thứ Bảy hằng tuần, nơi nhân viên chăm sóc trực tiếp chia sẻ về tập tính, đời sống của các loài thú như voi, hổ, hà mã lùn, hươu cao cổ hay gấu mèo.

Du khách cũng có thể tham gia nhiều hoạt động tương tác như cho thú ăn, xem biểu diễn tập tính của voi, hổ, hà mã, công; kéo co với hổ hoặc dắt ngựa lùn vận động. Chương trình diễu hành mùa hè "ZooBiz" với sự xuất hiện của nhiều loài động vật thân thiện sẽ diễn ra vào sáng Chủ nhật hằng tuần.

Bên cạnh đó, các không gian trải nghiệm như vườn bướm, vườn hồng hạc, vườn thú thiếu nhi, vườn thú thân thiện, bảo tàng động thực vật và khu di tích Quán Nhan Hương cũng mở cửa xuyên suốt mùa hè phục vụ khách tham quan.

Thảo Cầm Viên cũng triển khai nhiều combo trải nghiệm theo chủ đề và tour khám phá động vật về đêm nhằm mang đến thêm lựa chọn vui chơi, khám phá thiên nhiên cho du khách trong dịp hè năm nay.