Thời sự

Tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai

MINH CHIẾN

Luật Đất đai là một đạo luật quan trọng, có phạm vi tác động rất lớn, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp

Việc sửa đổi luật về đất đai, quy hoạch, bất động sản... cần bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, giúp khơi thông nguồn lực, đưa thể chế, pháp luật trở thành động lực phát triển

Ngày 18-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về một số nội dung của 4 dự án luật: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Luật Quy hoạch; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Đầu tư.

Đưa pháp luật thành lợi thế cạnh tranh

Dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu xem xét kỹ lưỡng các vấn đề trong quá trình sửa đổi 4 luật nêu trên. Nội dung được thảo luận tại buổi làm việc là những vấn đề lớn, khó, do đó cần tập trung trí tuệ, tâm huyết để giải quyết. Tổng Bí thư lưu ý quá trình sửa đổi phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, hướng tới mở đường, khơi thông mọi nguồn lực, đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, động lực mạnh mẽ cho phát triển.

Đối với dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Tổng Bí thư đề nghị nhận diện đầy đủ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để có phương án xử lý tổng thể, căn cơ, đồng bộ. Các quan điểm, định hướng lớn và chính sách quan trọng của dự án luật cần được đặt trong tổng thể với các luật liên quan về thuế, nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch, địa chất và khoáng sản... Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện việc xây dựng báo cáo rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn do quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai để phục vụ việc sửa đổi, bổ sung luật; tiếp tục nghiên cứu kỹ phương án xử lý hài hòa.

Theo Tổng Bí thư, Luật Đất đai là một đạo luật quan trọng, có phạm vi tác động rất lớn, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp. Do đó, việc sửa đổi cần phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và phải được đầu tư nguồn lực, thời gian để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đồng thời, cần tránh để phát sinh những điểm nóng, xảy ra tranh chấp, khiếu nại ảnh hưởng đến không khí chính trị chung; không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc chính sách sửa đổi, bổ sung.

Tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc các chính sách liên quan việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đaiẢnh: TTXVN

Triệt để cắt giảm điều kiện kinh doanh

Về xây dựng dự án Luật Đầu tư, Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt lưu ý thực hiện đúng chỉ đạo tại Nghị quyết 68/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Theo đó, luật phải tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, an toàn, dễ thực thi, chi phí thấp, đạt chuẩn quốc tế, bảo đảm khả năng cạnh tranh trong khu vực và toàn cầu. Bên cạnh đó, tháo gỡ những điểm nghẽn hiện hữu và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Theo Tổng Bí thư, quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh cần thể hiện đúng tinh thần chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát. Đặt ra các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là vì "lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng". Triệt để cắt giảm điều kiện kinh doanh theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu dự án Luật Đầu tư cần bao quát hết chính sách phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân, năng lượng mới đã đề cập trong Nghị quyết 70/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Về dự án Luật Quy hoạch, Tổng Bí thư yêu cầu đánh giá việc bãi bỏ, điều chỉnh một số quy hoạch ngành quốc gia, quan tâm xử lý mâu thuẫn giữa các quy hoạch để bảo đảm dự án đầu tư không bị mất nhiều thời gian. Việc xây dựng dự án luật phải bảo đảm được tầm nhìn phát triển của quốc gia; xây dựng hạ tầng mang tính tổng thể, dài hạn và giải quyết nhiệm vụ phát triển hạ tầng để dẫn dắt sự phát triển chung.

Trong khi đó, dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn có nhiều nội dung cụ thể liên quan việc sửa đổi Luật Đất đai và một số luật khác nên cần được rà soát, bảo đảm tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và thống nhất, đồng bộ, liên thông trong hệ thống pháp luật. 

Tập trung nguồn lực hoàn thiện các dự án luật

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan đầu tư nguồn lực, trí tuệ, tâm huyết, bám sát các yêu cầu để hoàn thiện các dự án luật có chất lượng, đạt mục tiêu đề ra. Tổng Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp nội dung báo cáo trong tờ trình, các ý kiến trao đổi tại cuộc làm việc để báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị những nội dung thuộc thẩm quyền.


