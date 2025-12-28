HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tháo gỡ điểm nghẽn hơn 400 dự án tồn đọng tại Thanh Hóa

Tuấn Minh

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã có buổi làm việc với Thanh Hóa để tháo gỡ điểm nghẽn hơn 400 dự án tồn đọng, kéo dài

Ngày 28-12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 751, đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng trên địa bàn.

Tháo gỡ điểm nghẽn hơn 400 dự án tồn đọng tại Thanh Hóa - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Minh Hiếu

Theo cáo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa, qua rà soát, trên địa bàn tỉnh hiện có 423 dự án tồn đọng kéo dài, gồm 112 dự án đầu tư công (55 dự án có khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; 16 dự án có khó khăn, vướng mắc do thủ tục pháp lý; 20 dự án có khó khăn, vướng mắc do năng lực của chủ đầu tư, nhà thầu thi công...) và 311 dự án đầu tư trực tiếp, dự án có sử dụng đất.

Nguyên nhân chủ yếu tập trung vào công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thủ tục pháp lý về đất đai, quy hoạch, giá đất; năng lực của chủ đầu tư, nhà thầu; cùng một số nguyên nhân khách quan khác như thiếu nguồn vật liệu xây dựng, tác động của việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đến nay, Thanh Hóa đã hoàn thành hoặc cơ bản tháo gỡ vướng mắc đối với 8 dự án đầu tư công; 104 dự án còn lại đang được triển khai xử lý theo kế hoạch. Đối với các dự án đầu tư của doanh nghiệp, 63 dự án đã hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có những dự án được chấm dứt đúng quy định pháp luật; 248 dự án đang tiếp tục được tháo gỡ theo lộ trình.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh, nội dung rà soát, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án tồn đọng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thuộc thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc của các cơ quan Trung ương đã được tỉnh Thanh Hóa báo cáo Ban Chỉ đạo 751 là 22 dự án, trong đó có 1 dự án đầu tư công lĩnh vực nông nghiệp; 21 dự án đầu tư trực tiếp.

Tháo gỡ điểm nghẽn hơn 400 dự án tồn đọng tại Thanh Hóa - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Hiếu

Trong danh mục dự án thuộc thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc của các cơ quan Trung ương có nhiều dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa. UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, tạo điều kiện thuận lợi để huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2026-2030.

Tháo gỡ dự án tồn đọng, không để phát sinh sai phạm mới

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho rằng số lượng các dự án tồn đọng tại Thanh Hóa trong nhiều năm qua cũng tương đối lớn, có tổng mức đầu tư trên 1.000 tỉ đồng, quy mô gần 4.000 ha đất. Việc giải quyết, xử lý, tháo gỡ cho các dự án này có ý nghĩa rất lớn trong giải phóng nguồn lực đang tồn đọng để đưa vào nền kinh tế; tạo điều kiện, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tỉnh Thanh Hóa cần khẩn trương rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin các dự án lên hệ thống 751 để khớp về số lượng, tên các dự án cụ thể; có phân loại rõ nhóm vướng mắc theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính để có cơ sở xử lý đồng bộ, hiệu quả.

Tháo gỡ điểm nghẽn hơn 400 dự án tồn đọng tại Thanh Hóa - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình lưu ý Thanh Hóa trong quá trình tháo gỡ các dự án tồn đọng không để phát sinh vi phạm mới. Ảnh: Minh Hiếu

Đồng thời, yêu cầu Thanh Hóa cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ, các cơ quan chức năng trong tháo gỡ cho các dự án có khó khăn, vướng mắc; coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt cấp bách, quan trọng; là trách nhiệm chính trị của cấp ủy, chính quyền hiện nay, qua đó góp phần chống lãng phí, giải phóng nguồn lực đang ách tắc để đưa vào nền kinh tế, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nhất là trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong nhiều năm tới.

Phó Thủ tướng Thường trực đặc biệt lưu ý Thanh Hóa trong tháo gỡ, phải quán triệt nguyên tắc không để phát sinh sai phạm mới, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, không miễn trừ cho những tập thể, cá nhân có sai phạm; chỉ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp có đủ điều kiện, có năng lực thực sự, hoạt động thực chất, có thiện chí, có khả năng đầu tư theo đúng yêu cầu, tiến độ mà tỉnh, các cơ quan chức năng đề ra đối với dự án.

Đối với những dự án đang điều tra, phải tiếp tục đẩy mạnh điều tra; được phép cho dự án vào hoạt động nhưng với điều kiện không làm ảnh hưởng tới tiến độ điều tra; cho chủ đầu tư tiếp tục hoạt động nhưng không được để xảy ra vi phạm pháp luật tiếp theo.

