Thắp lại hy vọng cho gia đình bác tài xế xe ôm

Tính đến ngày 6-5, bạn đọc Báo Người Lao Động đã hỗ trợ ông Phan Văn Dũng (SN 1960; tạm trú tại địa chỉ 2/17 Lê Đức Thọ, phường Hạnh Thông, TP HCM) số tiền 12,9 triệu đồng (trong đó, cô Hạnh và những người bạn ở Đức hỗ trợ 10 triệu đồng).

Trước đó, ngày 10-4, Báo Người Lao Động có bài viết "Tài xế xe ôm nguy kịch, không có tiền chữa trị", phản ánh trường hợp ông Phan Văn Dũng đang rơi vào tình trạng nguy kịch và điều trị ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM). Ông nhập viện với các triệu chứng nặng như sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi hít, tràn dịch màng phổi và ho ra máu. Để duy trì sự sống, bác sĩ phải đặt nội khí quản, cho thở máy và truyền kháng sinh liều cao.

Khó khăn hiện nay là chi phí chữa trị ước tính hơn 50 triệu đồng, trong khi ông không có bảo hiểm y tế hay giấy tờ tùy thân. Gia cảnh ông Dũng rất khó khăn. Cả gia đình 6 thành viên (vợ chồng ông Dũng, con gái, con trai và 2 cháu ngoại) đang sống trong căn phòng trọ chưa đầy 4 m2 ẩm thấp. Vợ ông đã lớn tuổi, sức yếu nên phải nghỉ rửa chén thuê. Hai người con cũng bất hạnh: con gái bị tâm thần nuôi hai con nhỏ, còn con trai thất nghiệp và trầm cảm.

Đại diện Báo Người Lao Động trao tiền cho ông Phan Văn Dũng

Trước kia, thu nhập chính của cả nhà đều nhờ vào những cuốc xe ôm của ông. Bây giờ khi ông nằm viện, đến tiền trọ hằng tháng cũng không có đủ để trả. Ông Dũng đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm và cộng đồng.