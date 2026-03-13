Thắp sáng con đường vào nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng ở xã Tân Nhựt, TPHCM

Ngày 13-3, tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Tám (ấp 9, xã Tân Nhựt, TPHCM), Đoàn Thanh niên xã Tân Nhựt phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức ra mắt công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường xương cá T11.



Tham dự chương trình có ông Hà Phước Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Nhựt, cùng đại diện các đoàn thể địa phương, đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn.

Dịp này, nhằm góp phần chỉnh trang tuyến đường cờ chào mừng Ngày hội non sông và Ngày toàn dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động đã trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho Chi bộ và người dân ấp 9, xã Tân Nhựt.

Đại diện Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động trao bảng tượng trưng 200 lá cờ Tổ quốc cho Bí thư Chi bộ ấp 9

Phát biểu tại buổi ra mắt, bà Lê Thị Thanh Tâm, Bí thư Đoàn xã Tân Nhựt, cho biết công trình được thực hiện từ ngày 7 đến 10-3 với nhiều hạng mục. Cụ thể, đoàn viên thanh niên đã lắp đặt đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường xương cá T11 và lối dẫn vào nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Bên cạnh đó, các đơn vị còn phối hợp với Báo Người Lao Động chỉnh trang, thay mới toàn bộ cờ Tổ quốc trên tuyến đường T11 và khu vực dẫn vào nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Tám.

Ngoài ra, đoàn viên thanh niên còn tham gia cải tạo cảnh quan khu vực xung quanh, dọn dẹp vệ sinh và chỉnh trang khu đất trống đầu đường T11, trồng thêm cây xanh nhằm tạo mảng xanh, góp phần làm đẹp tuyến đường. Sau khi hoàn thành, công trình được bàn giao cho chi bộ và nhân dân ấp 9 quản lý, bảo dưỡng để duy trì hiệu quả lâu dài.

Một số hình ảnh về công trình

Đại diện người dân địa phương, ông Ngô Văn Tâm, Bí thư Chi bộ ấp 9, bày tỏ sự vui mừng khi công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Theo ông Tâm, việc lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn vào ban đêm mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực.

"Bà con ấp 9 rất phấn khởi khi được các đơn vị quan tâm, hỗ trợ lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời trên tuyến đường xương cá T11 và khu vực dẫn vào nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Khi tuyến đường được chiếu sáng, việc đi lại ban đêm của người dân thuận lợi hơn, tình hình an ninh trật tự cũng được bảo đảm" - ông Tâm nói.

Người dân địa phương cũng bày tỏ sự trân trọng đối với tình cảm của các đơn vị, đoàn viên thanh niên đã dành cho gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Tám, đồng thời cam kết cùng chung tay giữ gìn, bảo quản công trình để phát huy hiệu quả lâu dài.