Thắp sáng con đường vào nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng ở xã Tân Nhựt, TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thắp sáng con đường vào nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng ở xã Tân Nhựt, TPHCM

Duy Phú

(NLĐO) - Tuyến đường dẫn vào nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Tám được thắp sáng bởi hệ thống đèn năng lượng mặt trời và cờ Tổ quốc.

Ngày 13-3, tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Tám (ấp 9, xã Tân Nhựt, TPHCM), Đoàn Thanh niên xã Tân Nhựt phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức ra mắt công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường xương cá T11.

Tham dự chương trình có ông Hà Phước Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Nhựt, cùng đại diện các đoàn thể địa phương, đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn.

Dịp này, nhằm góp phần chỉnh trang tuyến đường cờ chào mừng Ngày hội non sông và Ngày toàn dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động đã trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho Chi bộ và người dân ấp 9, xã Tân Nhựt.

Thắp sáng con đường vào nhà Mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Tân Nhựt - Ảnh 1.

Đại diện Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động trao bảng tượng trưng 200 lá cờ Tổ quốc cho Bí thư Chi bộ ấp 9

Phát biểu tại buổi ra mắt, bà Lê Thị Thanh Tâm, Bí thư Đoàn xã Tân Nhựt, cho biết công trình được thực hiện từ ngày 7 đến 10-3 với nhiều hạng mục. Cụ thể, đoàn viên thanh niên đã lắp đặt đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường xương cá T11 và lối dẫn vào nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Bên cạnh đó, các đơn vị còn phối hợp với Báo Người Lao Động chỉnh trang, thay mới toàn bộ cờ Tổ quốc trên tuyến đường T11 và khu vực dẫn vào nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Tám.

Ngoài ra, đoàn viên thanh niên còn tham gia cải tạo cảnh quan khu vực xung quanh, dọn dẹp vệ sinh và chỉnh trang khu đất trống đầu đường T11, trồng thêm cây xanh nhằm tạo mảng xanh, góp phần làm đẹp tuyến đường. Sau khi hoàn thành, công trình được bàn giao cho chi bộ và nhân dân ấp 9 quản lý, bảo dưỡng để duy trì hiệu quả lâu dài.

Thắp sáng con đường vào nhà Mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Tân Nhựt - Ảnh 2.
Thắp sáng con đường vào nhà Mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Tân Nhựt - Ảnh 3.
Thắp sáng con đường vào nhà Mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Tân Nhựt - Ảnh 4.
Thắp sáng con đường vào nhà Mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Tân Nhựt - Ảnh 5.

Một số hình ảnh về công trình

Đại diện người dân địa phương, ông Ngô Văn Tâm, Bí thư Chi bộ ấp 9, bày tỏ sự vui mừng khi công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Theo ông Tâm, việc lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn vào ban đêm mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực.

"Bà con ấp 9 rất phấn khởi khi được các đơn vị quan tâm, hỗ trợ lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời trên tuyến đường xương cá T11 và khu vực dẫn vào nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Khi tuyến đường được chiếu sáng, việc đi lại ban đêm của người dân thuận lợi hơn, tình hình an ninh trật tự cũng được bảo đảm" - ông Tâm nói.

Người dân địa phương cũng bày tỏ sự trân trọng đối với tình cảm của các đơn vị, đoàn viên thanh niên đã dành cho gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Tám, đồng thời cam kết cùng chung tay giữ gìn, bảo quản công trình để phát huy hiệu quả lâu dài.

Tin liên quan

Khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" dài 3,5 km chào mừng ngày bầu cử

Khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" dài 3,5 km chào mừng ngày bầu cử

(NLĐO) - Báo Người Lao Động trao 500 lá cờ Tổ quốc, cùng xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa khánh thành "Đường cờ Tổ quốc" chào mừng ngày bầu cử.

Từ đường cờ Tổ quốc đến đường hoa: Phường Xuân Hòa "thay áo" đón Xuân

(NLĐO)- Những tuyến đường rợp cờ đỏ sao vàng, xen sắc hoa tươi làm bừng sáng không gian đô thị, lan tỏa lòng yêu nước khi Xuân Bính Ngọ về với phường Xuân Hòa

Khánh thành Công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" vào ngày giỗ Anh hùng Võ Thị Sáu

(NLĐO)- Công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" vào Nghĩa trang Hàng Dương như lặng lẽ nhắc nhớ lịch sử, tri ân và bồi đắp trách nhiệm của thế hệ trẻ

Báo Người Lao Động đoàn thanh niên cờ Tổ quốc mẹ việt nam anh hùng năng lượng mặt trời an ninh trật tự
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo