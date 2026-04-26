Thắt chặt tình đoàn kết trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tại phường Bình Thới, TPHCM

Ngày 26-4 (tức Mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại Quảng trường Vua Hùng – Công viên văn hóa Đầm Sen, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thới, TPHCM, phối hợp cùng Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026.



Tưởng nhớ nguồn cội, gắn kết cộng đồng

Buổi lễ có sự tham dự của các nguyên lãnh đạo TP HCM và quận 11 trước đây. Trong đó, có ông Phạm Chánh Trực, bà Nguyễn Thị Thu Hà, bà Võ Thị Dung (nguyên Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM qua các thời kỳ), bà Trương Thị Ánh (nguyên Phó Chủ tịch HĐND TPHCM).

Về phía phường Bình Thới có bà Trần Hải Yến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, cùng các lãnh đạo địa phương, các bậc cao niên và đông đảo người dân, du khách.

Thay mặt địa phương, bà Lê Thụy Mỹ Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thới, đã ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc.

Theo bà Lê Thụy Mỹ Phương, lời nhắc nhở qua câu ca dao quen thuộc "Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng Ba" đã khơi dậy niềm tự hào và tình đoàn kết sâu sắc trong lòng mỗi người dân tham dự.

Các nguyên lãnh đạo TP HCM cùng lãnh đạo phường Bình Thới thành kính dâng hương tại Quảng trường Vua Hùng

Lãnh đạo địa phương cho hay đây không chỉ là dịp để tri ân tổ tiên mà còn là cơ hội để nhìn lại những thành quả tích cực trong kinh tế, văn hóa và xã hội mà phường Bình Thới đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân.

Đặc biệt, hệ thống MTTQ phường đã phát huy tốt vai trò cầu nối, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Mỗi mâm bánh không chỉ đẹp về hình thức mà còn chứa đựng trọn vẹn lòng thành kính của thế hệ hôm nay hướng về Quốc Tổ

Một trong những nghi thức để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất là dâng bánh chưng, bánh giầy. Những lễ vật này là thành quả từ hội thi trang trí mâm bánh với sự tham gia của 18 đội đến từ các khu phố, trường học và đơn vị Đầm Sen.

Rộn ràng các hoạt động văn hoá truyền thống



Sau phần lễ trang nghiêm, không gian lễ hội trở nên rộn ràng khi người dân và du khách hòa mình vào chuỗi hoạt động văn hóa truyền thống phong phú.

Trong không gian của chương trình Ẩm thực bánh - chè dân gian với chủ đề "Hương vị quê hương", các lãnh đạo địa phương đã cùng người dân thưởng thức những món ăn dân dã, đậm đà bản sắc.

Bên cạnh các gian hàng trò chơi dân gian đầy ắp tiếng cười, hội thi "Duyên dáng Áo dài" với chủ đề "Hương sắc Việt – Hướng về cội nguồn" cũng góp phần tôn vinh nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam trong đời sống hiện đại.

Xúc động chia sẻ khi thưởng thức chén chè đậu xanh tại lễ hội, chị Nguyễn Thị Hồng (ngụ phường Bình Thớ) cho biết: "Ở giữa thành phố mà vẫn tìm lại được cảm giác thân thuộc như những ngày theo bà đi chợ quê, tôi thấy rất xúc động".

Theo chị, những cảm xúc dung dị đó chính là sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt, giúp mỗi người dân thêm yêu quê hương và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.