Góc nhìn

Thắt lòng "khúc ruột miền Trung"

BÙI PHAN THẢO

Khúc ruột miền Trung những ngày qua lại quặn đau vì mưa lớn, lũ dữ.

Hầu như trái tim người dân Việt nào cũng thắt lại trước những hình ảnh lũ dữ tràn về các tỉnh miền Trung: Thủy điện xả lũ ào ạt, làng xóm, phố phường ngập trong biển nước; người dân phải vạch mái tôn, mái ngói lên kêu cứu… Bao người con miền Trung sống tại các tỉnh, thành khác trên cả nước thức trắng đêm hoặc cả đêm trằn trọc, âu lo về tình hình của người thân. Bao tiếng kêu cứu xé lòng giữa đêm, giữa mênh mông nước. Con số thương vong, thiệt hại cứ tăng lên sau mỗi ngày sau những bản tin thời sự…

Tính đến 17 giờ ngày 22-11, theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mưa lũ ở miền Trung đã khiến ít nhất 85 người chết, mất tích, trong đó 72 người chết. Hàng chục ngàn ngôi nhà và hơn 13.000 ha hoa màu bị ngập; giao thông đường bộ, đường sắt trên trục Bắc - Nam bị chia cắt nhiều nơi, trong nhiều ngày…

Thiên tai, bão lũ là chuyện thường xảy ra hằng năm ở miền Trung, song đợt mưa lũ này là đặc biệt lớn, gây nhiều thiệt hại nhất trong vòng hơn 60 năm qua. Cả nước mừng khi nhiều người dân được cứu, Chính phủ và các địa phương nỗ lực, lăn xả cứu dân. Bộ Chính trị chỉ thị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tập trung lực lượng để cứu trợ; bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết, không để người dân bị đói, rét; bằng mọi cách tiếp cận, cứu trợ, hỗ trợ người dân đang bị cô lập ở địa bàn còn bị ngập nặng…

Xúc động biết bao trước nỗ lực của các lực lượng chức năng địa phương, cùng các đội thiện nguyện vượt nguy hiểm đến tương trợ người dân. Mừng rơi nước mắt trước hình ảnh cụ già trên lưng người cứu hộ, em bé sơ sinh trong vòng tay chiến sĩ công an được đưa đến nơi an toàn, thai phụ kịp đưa đến bệnh viện - "mẹ tròn con vuông"…

Ai cũng biết rằng bên cạnh nỗi đau mất mát người thân, tài sản, rất nhiều người dân miền Trung sẽ khó gượng dậy nổi sau tai ương. Một lần nữa, cả nước chung tay ôm miền Trung vào lòng như trước đó đã từng hỗ trợ người dân miền Bắc sau các cơn bão.

Hơn bao giờ hết, người dân vùng lũ rất cần sự hỗ trợ, tiếp sức của cả nước, của các tổ chức chính trị, xã hội, nhất là Ủy ban MTTQ Việt Nam. Riêng với những cơ quan báo chí lớn, trong đó có Báo Người Lao Động, điều này đã thành ý thức trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng. Viên chức, lao động của báo cùng các nhà hảo tâm, các bạn đọc, đều dành nhiều tình cảm, tiền của để cứu trợ miền Trung. Từ cuối tháng 10-2025, chương trình "Trái tim miền Trung" của báo đã đến với những người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại các tỉnh miền Trung, hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho người dân vượt qua khó khăn. Chương trình vẫn đang mở rộng và tiếp tục hỗ trợ đồng bào một cách hiệu quả, thiết thực.

Những nghĩa cử ấy càng chứng tỏ tình Tổ quốc, nghĩa đồng bào luôn sâu nặng, lòng nhân ái của người Việt Nam luôn luôn được phát huy: "Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng". Từ tình thương yêu, đùm bọc nhau khi hoạn nạn càng sáng lên những bài học đoàn kết, nghĩa nhân và niềm tin sẽ vượt qua gian khổ, làm lại cuộc sống mới. "Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây", tai ương sẽ đi qua, cuộc sống bình yên sẽ lại trở về trong từng ngõ phố, xóm làng… 

Cứu trợ khẩn cấp, không để ai đói, rét

Cứu trợ khẩn cấp, không để ai đói, rét

Tập trung cao độ, với ưu tiên cao nhất là cứu trợ nhân dân, bảo vệ tính mạng người dân là trên hết

Bộ Chính trị: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tập trung lực lượng đến khu vực bị cô lập để cứu trợ

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tập trung lực lượng, thiết bị, kể cả máy bay trực thăng, thiết bị bay không người lái đến khu vực đang bị cô lập.

Tiếp nhận hàng hóa cứu trợ người dân miền Trung tại 14 nhà ga tuyến metro số 1

(NLĐO) - Metro số 1 mở 14 điểm tiếp nhận hàng hóa cứu trợ, kêu gọi người dân chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

