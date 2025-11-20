Ngày 20-11, Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan thả con rùa quý hiếm về môi trường tự nhiên sau khi người dân bắt giữ, trình báo.

Cơ quan chức năng tiếp nhận con rùa quý hiếm sau trình báo của người dân và tiến hành thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: Công an phường Nam Đông Hà

Con rùa quý hiếm được thả về môi trường tự nhiên

Trước đó, ngày 19-11, chị Nguyễn Thị Diệu Ái (ngụ khu phố 4, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) phát hiện một con rùa nặng khoảng 1kg, bò trước sân nhà.

Biết đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ nên chị Ái đã giữ con rùa này lại và chủ động trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Nam Đông Hà đã phối hợp Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà và Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nam Đông Hà đến nhà chị Ái để kiểm tra, lập biên bản tiếp nhận.

Được biết, đây là loài Rùa đất Sepon (Cyclemys oldhamii), thuộc Nhóm IIB nguy cấp, quý hiếm, cần được bảo vệ.