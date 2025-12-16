HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Thấy công an khi đang "bay lắc", 5 "dân chơi" trốn lên nóc nhà vệ sinh

Tr.Đức

(NLĐO)- Khi lực lượng công an vào kiểm tra, 5 "dân chơi" bỏ trốn lên nóc nhà vệ sinh tầng 4 quán karaoke Tuyến Thành

Ngày 16-12, Công an xã Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đang điều tra, làm rõ vụ việc 5 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Tuyến Thành (địa chỉ thôn Tử Dương, xã Yên Mỹ).

5 Dân chơi bỏ trốn lên nóc nhà vệ sinh Khi Công an kiểm tra vụ băy lắc - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 15-12, Công an xã Yên Mỹ bất ngờ kiểm tra quán karaoke Thành Tuyến do chị N.T.T. (SN 1991, HKTT tại thôn Châu Xá, xã Việt Yên) làm chủ. 

Tại đây, lực lượng công an phát hiện tại nóc nhà vệ sinh tầng 4 có 5 đối tượng (gồm 2 nam, 3 nữ). Các đối tượng đều khai nhận từ khoảng 1 giờ 30 đến 3 giờ ngày 15-12 đã cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng 4 tầng 2 của quán karaoke Thành Tuyến. Khi lực lượng công an vào kiểm tra, các đối tượng bỏ trốn lên nóc nhà vệ sinh tầng 4 của cơ sở. Tiến hành test nhanh ma túy trong mẫu nước tiểu, cả 5 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Ngay sau đó, Công an xã Yên Mỹ đã bàn giao hồ sơ cùng đồ vật tài liệu liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên để xử lý theo thẩm quyền.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của N.T.T. tại thôn Tử Dương, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Quá trình khám xét thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Tổ chức cho nhiều người "bay lắc" trong rạp đám cưới, 3 thanh niên trả giá đắt

Tổ chức cho nhiều người "bay lắc" trong rạp đám cưới, 3 thanh niên trả giá đắt

(NLĐO)- Trong khu vực sân khấu rạp cưới có 6 nam, 4 nữ đang nhảy lắc lư theo tiếng nhạc chát chúa, có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma tuý

Nhân viên bảo vệ tổ chức "bay lắc" trong trường học

(NLĐO)- Trần Văn C. (bảo vệ một trường Tiểu học trên địa bàn phường Hòa Bình, TP Hải Phòng) rủ Vũ Văn H. "bay lắc" tại nơi mình làm việc

Vụ đột kích 4 tụ điểm "bay lắc" ở Gia Lai: Khởi tố 84 người

(NLĐO) - Cơ quan điều tra đã khởi tố 84 đối tượng trong 4 tụ điểm "bay lắc" mà Công an Gia Lai vừa triệt phá

"dân chơi" 'băy lắc" tổ chức sử dụng ma tuy bỏ trốn lên nóc nhà vệ sinh
