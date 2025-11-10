HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Tổ chức cho nhiều người "bay lắc" trong rạp đám cưới, 3 thanh niên trả giá đắt

Tr.Đức

(NLĐO)- Trong khu vực sân khấu rạp cưới có 6 nam, 4 nữ đang nhảy lắc lư theo tiếng nhạc chát chúa, có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma tuý

Ngày 10-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng Hoàng Văn Phố (SN 2000, trú tại thôn An Phúc, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên); Vũ Đức Lộc (SN 2000, trú tại thôn Đắc Chúng Bắc, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên) và Phạm Đức Thắng (SN 2001, trú tại thôn Nhất Ninh B, xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khởi tố 3 thanh niên tổ chức bay lắc trong đám cưới tại Hưng Yên - Ảnh 1.

Công an xã Lê Lợi làm việc với Hoàng Văn Phố

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an xã Lê Lợi phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện tại gia đình ông N.V.M. (SN 1965, trú tại thôn Tân Tiến, xã Lê Lợi) mở nhạc sàn ầm ĩ và đông người có biểu hiện nghi vấn.

Ngay lập tức, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, phát hiện trong khu vực sân khấu rạp cưới có 10 đối tượng gồm 6 nam, 4 nữ đang lắc lư theo tiếng nhạc chát chúa, có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 tờ tiền giấy mệnh giá 1.000 đồng bên trong chứa ketamin có khối lượng 0,0596 g; 1 ống hút được cuộn bằng tờ tiền polyme mệnh giá 10.000 đồng. Tiến hành test nhanh, có 6 đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp.

Quá trình điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nhân viên bảo vệ tổ chức "bay lắc" trong trường học

Nhân viên bảo vệ tổ chức "bay lắc" trong trường học

(NLĐO)- Trần Văn C. (bảo vệ một trường Tiểu học trên địa bàn phường Hòa Bình, TP Hải Phòng) rủ Vũ Văn H. "bay lắc" tại nơi mình làm việc

Vụ đột kích 4 tụ điểm "bay lắc" ở Gia Lai: Khởi tố 84 người

(NLĐO) - Cơ quan điều tra đã khởi tố 84 đối tượng trong 4 tụ điểm "bay lắc" mà Công an Gia Lai vừa triệt phá

CLIP: Thiếu tướng Lê Quang Nhân chỉ đạo đột kích 4 tụ điểm "bay lắc", tạm giữ 148 người

(NLĐO) - Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, trực tiếp chỉ đạo đột kích 4 tụ điểm "bay lắc" trên địa bàn tỉnh này

