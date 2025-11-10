Ngày 10-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng Hoàng Văn Phố (SN 2000, trú tại thôn An Phúc, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên); Vũ Đức Lộc (SN 2000, trú tại thôn Đắc Chúng Bắc, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên) và Phạm Đức Thắng (SN 2001, trú tại thôn Nhất Ninh B, xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an xã Lê Lợi làm việc với Hoàng Văn Phố

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an xã Lê Lợi phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện tại gia đình ông N.V.M. (SN 1965, trú tại thôn Tân Tiến, xã Lê Lợi) mở nhạc sàn ầm ĩ và đông người có biểu hiện nghi vấn.

Ngay lập tức, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, phát hiện trong khu vực sân khấu rạp cưới có 10 đối tượng gồm 6 nam, 4 nữ đang lắc lư theo tiếng nhạc chát chúa, có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 tờ tiền giấy mệnh giá 1.000 đồng bên trong chứa ketamin có khối lượng 0,0596 g; 1 ống hút được cuộn bằng tờ tiền polyme mệnh giá 10.000 đồng. Tiến hành test nhanh, có 6 đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp.

Quá trình điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.