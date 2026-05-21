Pháp luật

Thấy dấu hiệu lạ, nhóm học sinh lớp 8 làm một việc khiến kẻ trộm sa lưới

Đức Anh

(NLĐO) - Từ chi tiết chiếc xe không biển số, 5 học sinh lớp 8 ở xã Hoà Hội, tỉnh Gia Lai góp phần đưa kẻ trộm sa lưới.

Ngày 21-5, Công an xã Hòa Hội cho biết đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao nghi phạm Hồ Ngọc Sơn (19 tuổi, trú tại xã Hòa Hội) cùng tang vật cho Công an phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi trộm cắp tài sản.

Thấy dấu hiệu lạ, nhóm học sinh lớp 8 làm một việc khiến kẻ trộm sa lưới - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai của nghi phạm Hồ Ngọc Sơn để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: Trị Bình

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 18-5, trong lúc đi chơi, một nhóm 5 học sinh lớp 8 của Trường THCS Cát Hanh (xã Hòa Hội) phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không gắn biển số, có biểu hiện bất thường. 

Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, các em đã nhanh trí theo dõi và tìm cách báo tin cho trực ban Công an xã Hòa Hội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng tuần tra kiểm soát Công an xã Hòa Hội đã nhanh chóng triển khai xác minh, mời đối tượng về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, Hồ Ngọc Sơn khai nhận trước đó, ngày 17-5, trong lúc ở nhà một người bạn tại phường Đông Hải, đã lợi dụng sơ hở để trộm một xe máy hiệu Honda Wave cùng 2 điện thoại di động.

Sau khi gây án, Sơn tháo biển số xe rồi điều khiển phương tiện cùng tang vật về xã Hòa Hội với ý định tiêu thụ. Tuy nhiên, hành vi này đã bị nhóm học sinh phát hiện kịp thời và báo cho lực lượng chức năng.

Tuần tra giữa trưa, công an xã bắt quả tang đối tượng có biểu hiện lạ

