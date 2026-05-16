Ngày 15-5, Công an xã An Quang, TP Hải Phòng cho biết vừa đấu tranh, làm rõ, bắt giữ Nguyễn Thế Anh (SN 1989, trú tại thôn Lương Câu, xã An Khánh, TP Hải Phòng), là nghi phạm liên tiếp đột nhập vào nhà người dân, gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thế Anh cùng tang vật

Trước đó, ngày 29-4, Công an xã An Quang nhận được trình báo khoảng 2 giờ 12 phút cùng ngày, một đối tượng nam giới đột nhập qua lối cửa sổ tầng 1 vào trong nhà người dân ở xã An Quang, trộm cắp 1 xe máy Honda SH mang BKS 15D1-305.xx; 1 két sắt bên trong có nhiều loại giấy tờ cá nhân; 2 điện thoại di động nhãn hiệu Realme, 1 ví tiền, với tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng 60 triệu đồng.

Khẩn trương điều tra, truy xét, ngày 12-5, lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Thế Anh (SN 1989, trú tại thôn Lương Câu, xã An Khánh, TP Hải Phòng). Đồng thời thu giữ được 1 két sắt mini cùng toàn bộ giấy tờ bên trong két cùng lắc tay, nhẫn, dây chuyền vàng.

Tại Công an xã An Quang, ngoài vụ việc trên Nguyễn Thế Anh còn khai nhận đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các xã An Quang, An Hưng và phường An Hải, TP Hải Phòng.

Hiện, Công an xã An Quang và các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng tiếp tục đấu tranh mở rộng án.