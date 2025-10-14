Các chuỗi trà sữa 7.000 - 10.000 đồng/ly xuất hiện dày đặc trên nhiều tuyến đường ở TP HCM

Báo cáo thị trường Kinh doanh Ẩm thực (F&B) tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2025 của Ipos.vn vừa công bố mới đây cho thấy mô hình F&B "giá siêu rẻ" như trà sữa 7K (7.000 đồng/ly) hay lẩu 69K (69.000 đồng).... nổi lên như một nhánh tăng trưởng đặc thù tại TP HCM, trong bối cảnh người tiêu dùng vẫn thắt chặt chi tiêu.

Thực tế, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, chỉ riêng mô hình trà sữa giá siêu rẻ đã có hàng chục thương hiệu, xuất hiện dày đặc ở các tuyến đường sầm uất của TP HCM.

Những cửa hàng này không chỉ có mặt ở vùng ven, nơi có chi phí kinh doanh thấp mà xuất hiện cả khu vực trung tâm như: phường Gia Định, phường Phú Nhuận, phường Nhiêu Lộc,…

Trà sữa giá 10.000 đồng/ly

Rất nhiều chuỗi bán đồng giá chỉ 10.000 đồng/ly, 7.000 đồng/ly và thậm chí mua 3 ly tặng 1 (tương đương hơn 5.000 đồng/ly),… Tuy nhiên, mức giá này chỉ là phần nước cho loại thấp nhất, nếu khách chọn loại cao cấp hơn, hoặc gọi thêm topping, mức giá có thể ngang với những thương hiệu trà sữa bình dân khác.

Các thương hiệu nổi bật cho xu hướng giá siêu rẻ này là: Hồng trà sữa Ba Cô Gái – Tam Hảo, trà sữa Viên Viên, trà sữa Phi Phi... Điểm chung là hầu hết các hệ thống đều bán theo dạng mang đi, chỉ có xe đẩy đặt ở kiosk nhỏ, cùng 2-3 nhân viên pha chế, phục vụ.

Do giá rẻ nên có khá nhiều khách ghé mua thử nhưng không đông đến mức chen lấn, không chỉ người trẻ, học sinh, sinh viên mà người lớn cũng mua để uống thử.

Phóng viên đã mua thử một ly trà sữa thuộc nhóm bán chạy nhất theo giới thiệu của nhân viên là: trà ô long quế hoa sủi bọt, cỡ M có giá 7.000 đồng và nhận thấy có mùi vị tương tự như trà đường vỉa hè nhưng có phầm đậm vị hơn.

Trà sữa 7.000 đồng/ly





Topping kèm trà sữa chỉ từ 3.000 - 5.000 đồng/món

Thực đơn trà sữa trình bày chuyên nghiệp nhưng giá rẻ giật mình

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đỗ Duy Thanh, Giám đốc Công ty Tư vấn FnB Director và Horeca Business School, nói loại trà sữa giá siêu rẻ này có giá vốn ly nhỏ 360 ml chỉ khoảng 4.500 đồng, chưa bao gồm: ly, nắp, ống hút, đá, điện, nhân sự, mặt bằng... nên nếu bán 7.000 đồng/ly là "bán lỗ để dẫn khách".

Theo ông, đây là chiến lược có 3 mục tiêu: tạo hiệu ứng truyền thông, tăng lượng khách mua và cơ hội mua thêm topping, combo để có lợi nhuận và thử thị trường.

7.000 đồng/ly, 3 ly tặng 1 ly, giá chỉ còn hơn 5.000 đồng/ly

Một thời điểm đông đúc của quán trà sữa siêu rẻ

Giá trà sữa quá rẻ thu hút người dùng





Trà sữa 7.000 đồng/ly chưa đủ rẻ, có thương hiệu treo bảng giá 6.000 đồng/ly





Một quán trà sữa siêu rẻ ở TP HCM, mua 3 tặng 1



