Thấy "xả kho đón Tết", "giảm giá sốc", người mua cần cảnh giác điều gì?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thấy "xả kho đón Tết", "giảm giá sốc", người mua cần cảnh giác điều gì?

Thùy Linh

(NLĐO) - Cuối năm, người tiêu dùng dễ bắt gặp các biển hiệu "giảm giá sốc, "ưu đãi duy nhất hôm nay", "xả kho cuối năm" xuất hiện dày đặc.

Tuy nhiên, Uỷ ban cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương), đánh giá thực tế cho thấy vẫn tồn tại tình trạng khuyến mại không minh bạch, như nâng giá rồi giảm giá, tạo khan hiếm giả hoặc công bố ưu đãi sai sự thật nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Cảnh giác với giảm giá sốc và ưu đãi duy nhất hôm nay để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Ảnh 1.

Xả kho đón Tết là quảng cáo, biển hiện xuất hiện nhiều trong mỗi dịp cuối năm

Những hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền được thông tin chính xác và quyền được lựa chọn của người tiêu dùng.

Uỷ ban cạnh tranh quốc gia chỉ ra các chiêu trò "giảm giá ảo" phổ biến như tăng giá gốc rồi mới giảm giá. Đây là thủ thuật thường xuất hiện trên một số gian hàng trực tiếp cũng như trực tuyến tại các cửa hàng.

Tạo cảm giác khan hiếm để thúc đẩy mua hàng, đó là các thông báo dạng "chỉ còn 1 sản phẩm", "sắp hết hàng", "500 người đang xem sản phẩm này" được sử dụng để kích hoạt tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ). Khi một sản phẩm được giới hạn về số lượng, thời gian hoặc quyền tiếp cận, mong muốn sở hữu nó sẽ được tăng lên.

Đây là phương thức gây áp lực vô hình, khiến người tiêu dùng có xu hướng quyết định nhanh mà không kiểm tra thông tin.

Giảm giá với các sản phẩm có chất lượng kém, một trong những hình thức gian lận đang nổi lên rõ rệt trong mùa mua sắm cuối năm là tình trạng sản phẩm giảm giá sâu nhưng chất lượng không tương xứng với quảng cáo như không giống hình ảnh, màu sắc khác biệt, kích thước sai lệch, hoặc chất liệu kém hơn đáng kể so với mô tả trên website, sàn thương mại điện tử hoặc trang mạng xã hội.

Đặc biệt, một số mặt hàng thậm chí không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, không có thông tin về nguồn gốc, không có nhãn mác. Điều này tiềm ẩn rủi ro về an toàn, đặc biệt với sản phẩm điện tử, mỹ phẩm hoặc đồ dùng cho trẻ em.

Để hạn chế tối đa rủi ro và bảo vệ quyền lợi của mình trong giai đoạn cao điểm mua sắm, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến nghị người tiêu dùng kiểm tra lịch sử giá của sản phẩm, lựa chọn thương hiệu và tổ chức, cá nhân kinh doanh uy tín, hạn chế mua hàng từ cá nhân bán tự do, nhà bán hàng không hiển thị thông tin hoặc có nhiều phản ánh tiêu cực, lưu giữ đầy đủ hóa đơn và chứng cứ giao dịch để bảo vệ quyền lợi, cảnh giác với các ưu đãi "quá hấp dẫn".

Người tiêu dùng cần cẩn trọng khi gặp sản phẩm đưa ra mức giảm giá quá sâu, vượt xa mặt bằng thị trường; điều kiện bất thường; không rõ thông tin nhà cung cấp, chất lượng, chứng nhận an toàn.

Tin liên quan

Ô tô, xe máy cũ giảm giá sốc

Ô tô, xe máy cũ giảm giá sốc

Năm nay, giá ô tô, xe máy cũ dịp cận Tết không những không tăng như mọi năm mà còn giảm sâu, áp dụng trả góp lãi suất 0% không qua ngân hàng

Sau Tết, smartphone đua giảm giá sốc xả hàng

(NLĐO) - Sau Tết Nguyên đán,hàng loạt smartphone từ cao cấp đến trung cấp đồng loạt giảm giá vì ế ẩm cũng như chuẩn bị đón loạt điện thoại mới sắp ra

Hàng hiệu giảm giá “sốc”

Hàng loạt cửa hàng, trung tâm thương mại kinh doanh các mặt hàng từ trung đến cao cấp đang giảm giá bán từ 50%-70% trong dịp Tết

lừa đảo người tiêu dùng giảm giá hàng hóa giảm giá ảo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo