HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Xếp hàng từ sáng sớm để "săn" điện thoại, laptop giảm giá

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM buổi sáng cuối tuần đã thu hút hàng ngàn tín đồ mê công nghệ đến trải nghiệm và săn hàng giảm giá đến 50%

Sự kiện trải nghiệm công nghệ AI do Thế Giới Di Động tổ chức trong hai ngày 6 và 7-12 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM. 

Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm đã có rất đông người xếp hàng để chờ sự kiện khai mạc và đăng ký tham gia do chương trình có hoạt động dùng thử thiết bị tích hợp AI, workshop chuyên đề, trò chơi và ưu đãi giá bán trong thời gian sự kiện.

- Ảnh 1.

Hàng trăm người xếp hàng để được đăng ký tham gia sự kiện

Theo quan sát, trong buổi sáng, nhiều khách tập trung ở khu laptop và smartphone. Một số mẫu máy được ưu đãi giảm giá mạnh so với mua tại cửa hàng. Anh Trương Nguyên Hưng, ngụ phường Bình Trưng, cho biết đã mua một chiếc laptop sau khi trải nghiệm sản phẩm: "Chiếc HP tôi xem có giá hơn 20 triệu đồng nhưng tại sự kiện giảm còn 11 triệu đồng. Tôi quyết định mua luôn và dự định chiều sẽ quay lại mua thêm cho người nhà đang có nhu cầu dùng".

- Ảnh 2.

Mặt hàng điện thoại được giới trẻ chú ý

Theo ghi nhận, khuôn viên khu trải nghiệm được bố trí theo nhóm sản phẩm gồm điện thoại, laptop, thiết bị đeo và phụ kiện thông minh. Khách tham quan có thể thử một số tính năng AI mới trên thiết bị, tham dự giới thiệu sản phẩm, chụp ảnh lưu niệm và nhận voucher mua hàng. 

Một số hãng tổ chức minigame và hoạt động tương tác công nghệ, bên cạnh đó là các giải đấu thử nghiệm sản phẩm cho người dùng quan tâm.

- Ảnh 3.

Laptop giảm giá đến 50%

Theo thông tin từ ban tổ chức, một số sản phẩm được ưu đãi giảm giá trong khuôn khổ sự kiện. Người tham dự có thể mua hàng trực tiếp tại khu bán hoặc nhận mã ưu đãi để sử dụng sau.

Xếp hàng để được đăng ký tại sự kiện 

Cũng theo quan sát, không khí tại sự kiện duy trì sôi động suốt buổi sáng, lượng khách tăng dần về trưa. Phần đông người tham gia cho biết họ không chỉ quan tâm đến mức giá điều chỉnh mà còn muốn xem trực tiếp khả năng ứng dụng AI trên thiết bị đời mới. 

Sự kiện tiếp tục mở cửa đến hết ngày 7-12, dự kiến vẫn thu hút lượng khách lớn do cận thời điểm mua sắm cuối năm.

Tin liên quan

Công nghệ nhận dạng khuôn mặt gây tranh cãi ở Anh

Công nghệ nhận dạng khuôn mặt gây tranh cãi ở Anh

Việc sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt sẽ được mở rộng trong toàn lực lượng cảnh sát Anh nhằm hỗ trợ truy tìm tội phạm

Các dự án công nghệ trên 6.000 tỉ đồng có thể được kéo dài thời gian miễn, giảm thuế

(NLĐO) - Doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu công nghệ số tập trung sẽ được hưởng các ưu đãi như thuế thu nhập doanh nghiệp, thủ tục hải quan,...

Laptop giá 90 triệu đồng có gì lạ?

ASUS Việt Nam vừa chào bán mẫu laptop Zenbook 17 Fold OLED với giá lên đến 89,999 triệu đồng/chiếc.

điện thoại Sài Gòn Công nghệ sản phẩm công nghệ thế giới di động laptop nhà văn hóa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo