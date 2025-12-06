Xếp hàng từ sáng sớm để "săn" điện thoại, laptop giảm giá

Sự kiện trải nghiệm công nghệ AI do Thế Giới Di Động tổ chức trong hai ngày 6 và 7-12 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM.

Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm đã có rất đông người xếp hàng để chờ sự kiện khai mạc và đăng ký tham gia do chương trình có hoạt động dùng thử thiết bị tích hợp AI, workshop chuyên đề, trò chơi và ưu đãi giá bán trong thời gian sự kiện.

Hàng trăm người xếp hàng để được đăng ký tham gia sự kiện

Theo quan sát, trong buổi sáng, nhiều khách tập trung ở khu laptop và smartphone. Một số mẫu máy được ưu đãi giảm giá mạnh so với mua tại cửa hàng. Anh Trương Nguyên Hưng, ngụ phường Bình Trưng, cho biết đã mua một chiếc laptop sau khi trải nghiệm sản phẩm: "Chiếc HP tôi xem có giá hơn 20 triệu đồng nhưng tại sự kiện giảm còn 11 triệu đồng. Tôi quyết định mua luôn và dự định chiều sẽ quay lại mua thêm cho người nhà đang có nhu cầu dùng".

Mặt hàng điện thoại được giới trẻ chú ý

Theo ghi nhận, khuôn viên khu trải nghiệm được bố trí theo nhóm sản phẩm gồm điện thoại, laptop, thiết bị đeo và phụ kiện thông minh. Khách tham quan có thể thử một số tính năng AI mới trên thiết bị, tham dự giới thiệu sản phẩm, chụp ảnh lưu niệm và nhận voucher mua hàng.

Một số hãng tổ chức minigame và hoạt động tương tác công nghệ, bên cạnh đó là các giải đấu thử nghiệm sản phẩm cho người dùng quan tâm.

Laptop giảm giá đến 50%

Theo thông tin từ ban tổ chức, một số sản phẩm được ưu đãi giảm giá trong khuôn khổ sự kiện. Người tham dự có thể mua hàng trực tiếp tại khu bán hoặc nhận mã ưu đãi để sử dụng sau.

Xếp hàng để được đăng ký tại sự kiện

Cũng theo quan sát, không khí tại sự kiện duy trì sôi động suốt buổi sáng, lượng khách tăng dần về trưa. Phần đông người tham gia cho biết họ không chỉ quan tâm đến mức giá điều chỉnh mà còn muốn xem trực tiếp khả năng ứng dụng AI trên thiết bị đời mới.