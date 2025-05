Thẻ chứng nhận an ninh hàng không được thiết kế bảo mật, chống làm giả

Thông tư quy định rõ các loại thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không gồm: Thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay (loại dài hạn và ngắn hạn); thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh nội bộ (loại dài hạn và ngắn hạn); và thẻ nhận dạng tổ bay của các hãng hàng không.

Nhân viên an ninh hàng không trong ca làm việc. Ảnh: Phan Công

Tất cả các loại thẻ, giấy phép trên đều phải được thiết kế bảo mật, chống làm giả. Đặc biệt, thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay cấp cho phương tiện chỉ áp dụng với phương tiện tự hành và giao thông đường bộ.

Thông tư nhấn mạnh: Thẻ nhận dạng tổ bay và thẻ kiểm soát an ninh nội bộ không được giống mẫu với thẻ an ninh sân bay. Các hãng hàng không, doanh nghiệp hoạt động tại sân bay có trách nhiệm thông báo mẫu thẻ này tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Công an cấp tỉnh để giám sát.

Tương tự, thẻ giám sát viên an ninh nội bộ do các doanh nghiệp cấp cũng phải khác biệt với mẫu thẻ giám sát viên an ninh hàng không và phải được thông báo cho cơ quan quản lý để phục vụ công tác kiểm soát.

Giấy phép nhân viên kiểm soát an ninh hàng không có hiệu lực 8 năm. Trong khi đó, năng định của nhân viên soi chiếu có thời hạn 12 tháng; nhân viên an ninh cơ động và an ninh kiểm soát là 24 tháng. Nếu người được cấp năng định không làm việc liên tục trong thời gian quá 6 tháng, năng định sẽ mất hiệu lực và phải qua sát hạch để phục hồi.

Đối với người và phương tiện phục vụ chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang, người đứng đầu đơn vị phải lập danh sách cụ thể đề nghị cấp thẻ dài hạn hoặc ngắn hạn, nêu rõ nhiệm vụ thường xuyên hoặc cụ thể. Các thẻ, giấy phép này được sử dụng để kiểm soát an ninh tại sân bay.

Lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho đối tượng cảnh vệ sẽ sử dụng thẻ, phù hiệu, PIN an ninh do Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ duyệt cấp và phải thông báo cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh để phối hợp kiểm soát.

Thông tư cũng quy định rõ đối tượng, điều kiện, trình tự, thẩm quyền cấp các loại thẻ, giấy phép liên quan đến an ninh hàng không. Các quy định hiện hành trước ngày Thông tư có hiệu lực vẫn được áp dụng nếu không trái với nội dung mới.

Thông tư 31 chính thức có hiệu lực từ ngày 21-4-2025.