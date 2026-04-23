Thể thao

Thể Công Viettel vẫn có thể lật ngược thế cờ

T.Phước

Sau 19 vòng đấu V-League 2025-2026, CLB Thể Công Viettel đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đua vô địch.

Khoảng cách 7 điểm so với đội đầu bảng CLB Công an Hà Nội không phải là quá lớn, nhưng cũng đủ để tạo ra áp lực buộc đội bóng áo lính phải tăng tốc mạnh mẽ trong chặng đua nước rút về đích.

Theo bảng xếp hạng sau vòng 19, Công an Hà Nội đang có 48 điểm, trong khi Thể Công Viettel sở hữu 41 điểm. Điều đáng chú ý là mùa giải vẫn còn 7 vòng đấu phía trước, đồng nghĩa với việc tối đa mỗi đội có thể giành thêm 21 điểm. Đây chính là cơ sở để nuôi hy vọng bứt phá cho đoàn quân HLV Velizar Popov.

Xét về lý thuyết, nếu Thể Công Viettel toàn thắng cả 7 trận còn lại, sẽ cán mốc 62 điểm. Khi đó, khả năng vô địch không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của chính họ mà còn nằm ở việc Công an Hà Nội có sẩy chân hay không. Chỉ cần đội đầu bảng đánh rơi từ 2 trận thắng (tương đương 6 điểm), cục diện cuộc đua sẽ lập tức đảo chiều. Điều này hoàn toàn khả thi trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và áp lực tâm lý gia tăng ở giai đoạn cuối mùa.

Thể Công Viettel vẫn có thể lật ngược thế cờ - Ảnh 1.

Thể Công Viettel (phải) vẫn còn cơ hội trong cuộc đua vô địch V-League. (Ảnh: VPF)

Thực tế, Thể Công Viettel đang cho thấy dấu hiệu ổn định trở lại. Hai chiến thắng tối thiểu 1-0, lần lượt trước Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai ở 2 vòng đấu gần nhất giúp thầy trò ông Popov duy trì khoảng cách với ngôi đầu và tiếp tục bám đuổi.

Điểm mạnh của đội bóng này nằm ở hàng thủ chắc chắn (thủng lưới 15 bàn sau 19 trận, ngang bằng đội đầu bảng) và lối chơi kỷ luật đậm chất "lính". Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất lại là khả năng bùng nổ trên hàng công, khi hiệu suất ghi bàn chưa thật sự vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Một yếu tố khác cần tính đến là đối thủ cạnh tranh không chỉ có Công an Hà Nội. Những cái tên như Ninh Bình hay CLB Hà Nội vẫn còn cơ hội chen chân vào cuộc đua nếu duy trì phong độ ổn định. Điều này khiến cuộc chiến vô địch trở nên đa chiều, buộc Thể Công Viettel phải chắt chiu cơ hội để giành điểm số tối đa, đặc biệt trong các trận đấu với với các đội nhóm dưới.

Nếu duy trì được nhịp thắng và cải thiện hiệu suất ghi bàn, đội bóng áo lính hoàn toàn có thể tạo nên cú lật đổ ngoạn mục ở chặng về đích.

Thể Công công an hà nội bảng xếp hạng lịch thi đấu áp lực tâm lý HLV Velizar Popov V-League 2025-2026
