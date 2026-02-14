HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Sắc xuân rạng rỡ trong những hội chợ Tết Việt nơi xứ người

Huệ Bình

(NLĐO) – Hội chợ Tết Bính Ngọ 2026 tại các nước náo nhiệt với những tà áo dài, văn nghệ sôi động, góp phần gìn giữ hồn Việt cùng tình đồng hương nơi quê người.

Dù cách xa quê hương nửa vòng trái đất, cộng đồng người Việt tại Mỹ vẫn giữ trọn nét đẹp truyền thống qua những hội chợ Tết Bính Ngọ 2026 đầy sắc màu.

Từ những bang nắng ấm như Florida, Texas đến "thủ phủ" người Việt tại California, không khí đón Xuân vô cùng náo nhiệt, thắt chặt tình đồng hương nơi xứ người.

Sắc xuân rạng rỡ trong những hội chợ Tết Việt nơi xứ người - Ảnh 1.

Hội chợ Tết Bính Ngọ 2026 ở TP Orlando, bang Florida. Ảnh: YouTube

Sắc xuân rạng rỡ trong những hội chợ Tết Việt nơi xứ người - Ảnh 2.

Màn múa lân với nhiều con lân đủ màu sắc. Ảnh: YouTube

Tại TP Orlando (bang Florida), hội chợ Tết được tổ chức quy mô tại khu liên hợp tổ chức sự kiện Central Florida Fairgrounds, kéo dài suốt ba ngày cuối tuần hồi cuối tháng 1.

Điểm nhấn đặc sắc nhất khiến bất cứ ai tham dự cũng phải trầm trồ chính là màn múa lân khai mạc có 10 con lân đủ màu sắc, hòa cùng tiếng pháo nổ vang.

Thêm vào đó, sự góp mặt của các ca sĩ cùng dàn đồng ca thiếu nhi mang đến một không gian âm nhạc đậm chất quê hương.

Sắc xuân rạng rỡ trong những hội chợ Tết Việt nơi xứ người - Ảnh 3.

Tuy chưa đọc được tiếng Việt, các em nhỏ vẫn thuộc lòng và thể hiện bài hát một cách trọn vẹn. Ảnh: YouTube

Sắc xuân rạng rỡ trong những hội chợ Tết Việt nơi xứ người - Ảnh 4.

Những món ăn Việt tại hội chợ ở TP Orlando, bang Florida. Ảnh: YouTube

Tiếp đó, tại bang Texas, hội chợ Tết diễn ra nhộn nhịp tại Trung tâm thương mại Cali Saigon Mall ở TP Garland (thuộc quận Dallas) trong hai ngày 30 và 31-1. Bên cạnh các hoạt động văn nghệ, hội chợ tại đây ghi điểm nhờ tinh thần tương thân tương ái với các gian hàng ẩm thực từ thiện.

Thay vì giữ lại lợi nhuận cho cá nhân, toàn bộ số tiền bán được từ các món ăn như thịt nướng, mực sa tế, bánh hỏi... sẽ được dùng để đóng góp cho các quỹ cứu trợ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc các hoạt động cộng đồng.

Khách tham quan không chỉ được thưởng thức thịt nướng, mực sa tế thơm nồng, mà còn có thể tìm thấy những chậu hoa cúc, nhánh đào rực rỡ để trang hoàng nhà cửa.

Sắc xuân rạng rỡ trong những hội chợ Tết Việt nơi xứ người - Ảnh 5.

Hội chợ Tết tại Trung tâm thương mại Cali Saigon Mall ở TP Garland. Ảnh: YouTube

Sắc xuân rạng rỡ trong những hội chợ Tết Việt nơi xứ người - Ảnh 6.

Nón lá Việt Nam bày bán ở hội chợ Tết tại Thương xá Phước Lộc Thọ. Ảnh: YouTube

Đặc biệt không thể bỏ qua là không khí tại khu Little Saigon, bang California. Hội chợ Tết tại Thương xá Phước Lộc Thọ xuyên suốt những ngày đầu tháng 2 vẫn là điểm đến hấp dẫn. Nhiều người ghé về đây để tìm lại hương vị bánh tét, bánh chưng và tham gia các trò chơi dân gian.

Hơn thế nữa, tại một số khu vực như Thung lũng Silicon, hội chợ Tết của cộng đồng gốc Á còn thu hút cả bạn bè quốc tế nhờ các gian hàng thư pháp và khu vực trải nghiệm trang phục truyền thống Á Đông.

Sắc xuân rạng rỡ trong những hội chợ Tết Việt nơi xứ người - Ảnh 7.

Gian hàng viết thư pháp tại hội chợ Tết với sự tham gia của nhiều cộng đồng các nước châu Á tại TP Saratoga, bang California - Mỹ. Ảnh: YouTube

Khác với không khí nắng ấm tại bang Florida hay California – Mỹ, lễ hội Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Canada sắc xuân rực rỡ hòa quyện cùng cái lạnh đặc trưng của xứ sở lá phong.

Tại các thành phố lớn như Toronto, Ottawa, Calgary và Montreal, cộng đồng người Việt đã tổ chức chuỗi sự kiện kéo dài từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2, tạo nên một không gian văn hóa ấm áp giữa mùa đông.

Mở đầu chuỗi sự kiện là hội chợ Tết với chủ đề "Mẹ là mùa xuân" do hội người Việt ở TP Toronto tổ chức, diễn ra vào ngày 31-1.

Sắc xuân rạng rỡ trong những hội chợ Tết Việt nơi xứ người - Ảnh 8.

Mọi người chụp hình cùng các con lân tại hội chợ Tết ở TP Toronto - Canada. Ảnh: YouTube

Tiếp đến, tại TP Calgary (bang Alberta - Canada) vào những ngày đầu tháng 2, không khí tại Trung tâm Genesis trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi nhiều người dân xếp hàng từ sớm để tham dự hội chợ Tết.

Tại vùng Montréal, Hội chợ Tết Bính Ngọ 2026 tổ chức vào ngày 8-2, do cộng đồng người Việt vùng Montréal tổ chức. Chương trình quy tụ đông đảo người tham dự với các tiết mục văn nghệ và gian hàng ẩm thực đậm chất quê hương.

Sắc xuân rạng rỡ trong những hội chợ Tết Việt nơi xứ người - Ảnh 9.

Đông đảo người tham dự hội chợ Tết ở khu ngoại ô St Albans, TP Melbourne - Úc. Ảnh: YouTube

Trong khi đó, hội chợ Tết Bính Ngọ 2026 tại Úc diễn ra vô cùng náo nhiệt, mở đầu với sự kiện tại khu ngoại ô St Albans, TP Melbourne, vào ngày 18-1. Đây là nơi tổ chức hội chợ Tết sớm nhất ở thành phố này.

Dù thời tiết buổi chiều tối khá nóng nhưng nhiều người đã đổ về đây du xuân. Sự kiện lôi cuốn du khách với những màn trình diễn văn nghệ sôi động trên sân khấu.

Sắc xuân rạng rỡ trong những hội chợ Tết Việt nơi xứ người - Ảnh 10.

Múa rồng tại hội chợ Tết ở khu ngoại ô St Albans. Ảnh: YouTube

Theo đài SBS, bên cạnh St Albans, hội chợ Tết Richmond cũng là một sự kiện văn hóa quan trọng ở Úc, giúp tái hiện và gìn giữ bản sắc Việt giữa lòng phố thị, cũng như giúp cộng đồng người Việt xa xứ tìm lại cảm giác Tết quê nhà.

Thị trấn Richmond được biết đến như là một trong những khu vực có đông người Việt sinh sống lâu đời tại bang Victoria - Úc.

SBS mô tả không khí rộn ràng của hội chợ Tết với chương trình văn nghệ đặc sắc, múa lân sư rồng cũng như thi ăn bánh mì…

Tin liên quan

Người Việt xa quê bồi hồi đón Tết

Người Việt xa quê bồi hồi đón Tết

Với những người con xa xứ, Tết là khoảng thời gian thiêng liêng để kết nối cộng đồng và gìn giữ cội nguồn văn hóa truyền thống

VIDEO: Siêu thị đông nghẹt, ngàn người đổ về sắm Tết

(NLĐO) - Dòng người đổ về các trung tâm thương mại, siêu thị để sắm sửa thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống và quà biếu Tết…

Hàn Quốc, Trung Quốc chuẩn bị cho việc đi lại dịp Tết

Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc vừa dự báo khoảng 27,8 triệu người có nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nguyên đán vào tuần tới.

Người Việt California Người Việt ở Mỹ Phước Lộc Thọ Little Saigon hội chợ Tết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo