Từ ngày 12 đến 18-11, tuyển U22 Việt Nam sẽ tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025 diễn ra tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc)

Đây là giải được đánh giá chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 6 đến 24-1-2026. với sự góp mặt của bốn đội tuyển U22 Hàn Quốc, Uzbekistan, Việt Nam và chủ nhà Trung Quốc. Trong đó Hàn Quốc, Việt Nam là hai trong 11 đội tuyển đứng đầu bảng ở vòng loại, còn Uzbekistan và Trung Quốc có vé tham dự vòng chung kết nhờ suất dành cho 4 đội thứ nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Với riêng đội U22 Việt Nam, đây còn là giải đấu chất lượng chuyên môn cao và là môi trường trải nghiệm rất tốt hướng đến SEA Games 2025 được tổ chức tại Thái Lan vào đầu tháng 12.

Những mục tiêu quan trọng của U22 Việt Nam

Ngày 5-1-2025 ngay sau khi vô địch thuyết phục ASEAN Cup 2024, mục tiêu của đội tuyển bóng đá Việt Nam trong năm 2025 là tranh chiếc vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Ngược lại, đội tuyển U22 Việt Nam có nhiều mục tiêu hơn, đó là bảo vệ danh hiệu vô địch U23 Đông Nam Á (tháng 7) và đạt thành tích cao nhất tại SEA Games 2025 (tháng 12).

Với mục tiêu thứ nhất, các chàng trai đã hoặc chuẩn bị bước vào đội tuyển quốc gia Việt Nam đã xuất sắc bảo vệ danh hiệu vô địch để lần thứ ba liên tiếp đăng quang ở giải đấu U23 Đông Nam Á sau khi thắng đội chủ nhà Indonesia 1-0 vào ngày 29-7 với bàn thắng của Công Phương. Trước đó đội Việt Nam đã thắng Lào 3-0, Campuchia 2-1 (vòng bảng) và Philippines 2-1 (bán kết).

Đáng chú ý là tất cả các tác giả của những bàn thắng trong những trận đấu này là Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Lý Đức, Đình Bắc, Xuân Bắc đểu có mặt trong đội tuyển tham dự Panda Cup 2025.

U22 Việt Nam trở lại Trung Quốc lần thứ hai trong năm

Để đạt được mục tiêu này, trong đợt FIFA Days vào tháng 3, đội đã tập trung và thi đấu giải bóng đá quốc tế CFA Team China 2025 do LĐBĐ Trung Quốc tổ chức tại Giang Tô, và đội U22 Việt Nam đã có ba trận đấu chất lượng cùng hòa lần lượt trước Hàn Quốc 1-1, Uzbekistan 0-0 và Trung Quốc 1-1 để xếp hạng ba chung cuộc.

Cũng với kế hoạch cuốn chiếu này, giải U23 Đông Nam Á diễn ra vào tháng 7 không chỉ là mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch của đội U22 Việt Nam mà còn là chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026 khi Việt Nam đăng cai tổ chức bảng đấu có Việt Nam ở vòng loại vào tháng 9.

Kết quả đội Việt Nam thắng tuyệt đối ba trận trước Bangladesh 2-0, Singapore 1-0, Yemen 1-0 để đứng đầu bảng và đoạt vé chính thức tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 tổ chức tại Saudi Arabia vào tháng 1-2026.

Và đó cũng là lý do trong đợt FIFA Days tháng 10, đội U22 Việt Nam đã có tiếp hai trận thi đấu giao hữu tại UAE với Qatar. Tuy thua cả hai trận với tỉ số 0-1 và 2-3, nhưng đây là hai trận đấu chất lượng cao giúp các tuyển thủ U22 Việt Nam học hỏi, rút kinh nghiệm được nhiều điều.

Một thế hệ mới sẵn sàng tiếp nối cho bóng đá Việt Nam

Nỗi lo những năm gần đây của bóng đá Việt Nam là ở các cấp đội tuyển U22 hay U23 có quá ít cầu thủ được thi đấu ở V-League thì lần này, tất cả 26 cầu thủ U22 Việt Nam đều đang khoác áo thi đấu cho các câu lạc bộ ở V-League 2025-2026. Cụ thể là Hải Phòng, Ninh Bình, Becamex TP.HCM, SLNA, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mỗi đội có 1 cầu thủ; HAGL, Công an TP.HCM, Hà Nội, SHB Đà Nẵng (mỗi đội 2); Thể Công Viettel, Công an Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa (mỗi đội 3) và PVF - CAND (4).

Như vậy ngoại trừ Thép Xanh Nam Định không có cầu thủ nào được chọn ở đội tuyển U22 Việt Nam, còn lại 13/14 ở V-League mùa này đều có đóng góp cho đội tuyển U22 quốc gia.

Chính vì lực lượng rải đều ở nhiều đội mà đến ngày 10-11 mới kết thúc các trận đấu vòng 11 V-League rồi tạm nghỉ để các cầu thủ tập trung thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 và Panda Cup 2025, nên đội U22 Việt Nam tham dự Panda Cup phải chia làm ba nhóm di chuyển đến Trung Quốc.

Nhóm 1 của U22 Việt Nam xuất phát từ Hà Nội vào sáng ngày 10-11 gồm ban huấn luyện và 12 cầu thủ thuộc các CLB PVF-CAND, Thể Công Viettel, Becamex TP.HCM, SLNA, CLB Đà Nẵng và CLB Hải Phòng đã hoàn tất vòng 11 V-League 2025 - 2026.

Nhóm 8 cầu thủ khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất TP HCM

Nhóm 2 khởi hành từ TP HCM với 8 cầu thủ của HAGL, Đông Á Thanh Hóa, Công an TP.HCM và CLB Ninh Bình. Nhóm 3 di chuyển muộn hơn một ngày, gồm 6 cầu thủ của CLB Hà Nội, CAHN và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu V-League đêm 10-11.

Do ngày 12-11, đội U22 Việt Nam đã thi đấu với đội Trung Quốc vào lúc 18 giờ 35 phút (Việt Nam) ngày 12-11 trên sân vận động Shuangliu có sức chứa 26.000 chỗ ngồi, nên đội Việt Nam chỉ có một buổi tập vào chiều 11-11.

Dù ít nhiều bất lợi, nhưng thuận lợi của đội U22 Việt Nam là các cầu thủ phong độ cao khi đang thi đấu ở V-League. Không một ai bị chấn thương và trên hết đội được tập hợp lực lượng đầy đủ và xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam.

Với kế hoạch, mục tiêu cho cả năm 2025, Panda Cup tiếp tục là giải tập huấn để đội U22 Việt Nam hoàn thiện và đạt phong độ tốt nhất tại SEA Games 2025.

Có thể nói năm 2025 là năm bóng đá Việt Nam có kế hoạch chuẩn bị khá tốt cho các giải đấu như vòng chung kết U23 Asian Cup 2026, vòng chung kết Asian Cup 2027. Bóng đá Việt Nam đã và đang hình thành một thế hệ mới sẵn sàng tiếp nối thế hệ rực rỡ của bóng đá Việt Nam nổi lên từ giải U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc).



