Thể thao

Thể thao Indonesia lại bị phạt

Quốc An - Ảnh: Bola

(NLĐO) - Sau khi bị tước quyền tổ chức U20 World Cup 2025, Indonesia lại nhận thêm lệnh trừng phạt khác từ Uỷ ban Olympic Quốc tế,

Sau vụ bị tước quyền đăng cai U20 World Cup năm 2023, thể thao Indonesia một lần nữa phải nhận án phạt từ quốc tế và lần này đến từ Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC). Điều này diễn ra khi Indonesia đã không cấp thị thực cho đoàn vận động viên Israel tham dự Giải vô địch thế giới Thể dục dụng cụ và Thể dục nghệ thuật 2025 .

Giải đấu đang diễn ra tại Jakarta (từ ngày 19 đến 25-10) và quy tụ đầy đủ các đoàn thể thao mạnh trên thế giới. Tuy nhiên, việc Indonesia từ chối cấp visa cho VĐV Israel đã khiến IOC phải vào cuộc và ra quyết định mạnh tay.

Theo thông báo được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến của Ban chấp hành IOC tại Berlin (Đức), Indonesia không được tổ chức thêm bất kỳ giải đấu, hội nghị hay sự kiện nào thuộc hệ thống IOC cho đến khi có thông báo mới .

Thể thao Indonesia lại bị phạt vì lý do chính trị - Ảnh 1.

Vận động viên thể dục dụng cụ người Indonesia Salsabilla Hadi Pamungkas trình diễn nội dung xà lệch tại Giải vô địch Thể dục dụng cụ Thế giới 2025

Điều này đồng nghĩa quốc gia Đông Nam Á này sẽ mất quyền đăng cai các vòng loại Olympic 2028 và các giải đấu thuộc các liên đoàn thể thao quốc tế.

IOC khẳng định trong thông cáo: "Thể thao không thể bị chi phối bởi chính trị. Việc Indonesia không cấp thị thực cho vận động viên Israel là hành động phi thể thao, đi ngược với tinh thần Olympic".

Đây không phải là lần đầu tiên Indonesia gặp rắc rối vì vấn đề liên quan đến Israel. Trước đó, khi được chọn làm chủ nhà U20 World Cup 2023 , quốc gia này từng đối mặt với làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các tổ chức Hồi giáo trong nước, yêu cầu không cho đội U20 Israel nhập cảnh. Cuối cùng, FIFA tước quyền đăng cai của Indonesia và giao cho Argentina tổ chức.

Theo truyền thông Indonesia, hành động lần này cũng nhằm thể hiện "tình đoàn kết với Palestine". Tuy nhiên, hậu quả là ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch đăng cai và tham dự các sự kiện quốc tế sắp tới của thể thao Indonesia.

Ông Erick Thohir cũng lý do Indonesia từ chối đoàn Israel tham dự để duy trì an ninh và trật tự công cộng. Ngoài ra, việc từ chối đoàn Israel đến thi đấu tại Giải thể dục dụng cụ Jakarta năm 2025 cũng phù hợp với các nguyên tắc của Hiến pháp năm 1945.

Ủy ban Olympic Indonesia dự kiến sẽ phải sang Lausanne (Thụy Sĩ) để làm việc trực tiếp với Liên đoàn Thể dục Quốc tế (FIG) nhằm tìm giải pháp tháo gỡ.

LĐBĐ Malaysia đình chỉ Tổng Thư ký vì bê bối nhập tịch cầu thủ

LĐBĐ Malaysia đình chỉ Tổng Thư ký vì bê bối nhập tịch cầu thủ

(NLĐO) - Liên quan tới bê bối nhập tịch cầu thủ sai quy định, LĐBĐ Malaysia mới đây đã quyết định đình chỉ Tổng Thư ký Datuk Noor Azman Rahman.

Thua Iraq, Indonesia nhận 3 thẻ đỏ, trưởng đoàn xô trọng tài

(NLĐO) - Thua 0-1 Iraq, Indonesia tan mộng World Cup 2026, mà còn khép lại trong hỗn loạn khi đội bóng xứ vạn đảo nhận 3 thẻ đỏ.

Iraq khiến Indonesia vỡ mộng đến World Cup 2026

(NLĐO) - Thất bại 0-1 trước Iraq, tuyển Indonesia chấm dứt hy vọng góp mặt ở vòng loại World Cup 2026.

