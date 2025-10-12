Iraq khiến Indonesia vỡ mộng đến World Cup 2026

Rạng sáng 12-10, tuyển Indonesia ra sân với tâm thế buộc phải thắng Iraq, nhằm tạo lợi thế trước khi đối thủ chạm trán Ả Rập Saudi (đội thắng Indonesia 2-3).

Dù vậy, nỗ lực của thầy trò HLV Patrick Kluivert bất thành và nhận thất bại 0-1 trước Iraq trên sân King Abdullah Sports City (Ả Rập Saudi), qua đó chính thức khép lại hành trình tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á .

Bước vào trận đấu, Indonesia nhập cuộc tự tin, kiểm soát bóng và thực hiện nhiều pha phối hợp nhịp nhàng giữa Thom Haye , Kevin Diks và Dean Ruben James . Tuy nhiên, hàng thủ kỷ luật và kinh nghiệm của Iraq đã khiến đội bóng "xứ vạn đảo" không thể chuyển hóa các cơ hội của thành bàn.

Sang hiệp hai, HLV Kluivert tung Ole Romeny và Miliano Jonathans vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. Trong khi đó, Iraq tung cựu tiền vệ Man United Zidane Iqbal vào thay Kevin Yakob.

Bước ngoặt đến ở phút 76, khi Zidane Iqbal tung cú sút chìm hiểm hóc từ rìa vòng cấm, hạ gục thủ môn Maarten Paes , mở tỉ số 1-0 cho Iraq.

Những phút cuối, Indonesia buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng bất lực trước hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ.

Sau hơn 100 phút thi đấu, Iraq vẫn giữ vững tỉ số 1-0, trong khi Indonesia khép lại vòng loại với hai trận toàn thua .

Thất bại này cũng đồng nghĩa với việc Indonesia chính thức nói lời chia tay giấc mơ World Cup 2026 , Iraq sẽ gặp Ả Rập Saudi sau ba ngày để tranh tấm vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.