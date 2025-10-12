Iraq khiến Indonesia vỡ mộng đến World Cup 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Iraq khiến Indonesia vỡ mộng đến World Cup 2026

Quốc An

(NLĐO) - Thất bại 0-1 trước Iraq, tuyển Indonesia chấm dứt hy vọng góp mặt ở vòng loại World Cup 2026.

Rạng sáng 12-10, tuyển Indonesia ra sân với tâm thế buộc phải thắng Iraq, nhằm tạo lợi thế trước khi đối thủ chạm trán Ả Rập Saudi (đội thắng Indonesia 2-3).

Dù vậy, nỗ lực của thầy trò HLV Patrick Kluivert bất thành và nhận thất bại 0-1 trước Iraq trên sân King Abdullah Sports City (Ả Rập Saudi), qua đó chính thức khép lại hành trình tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á .

Bước vào trận đấu, Indonesia nhập cuộc tự tin, kiểm soát bóng và thực hiện nhiều pha phối hợp nhịp nhàng giữa Thom Haye , Kevin DiksDean Ruben James . Tuy nhiên, hàng thủ kỷ luật và kinh nghiệm của Iraq đã khiến đội bóng "xứ vạn đảo" không thể chuyển hóa các cơ hội của thành bàn.

Indonesia dừng bước tại vòng loại World Cup 2026 sau thất bại trước Iraq - Ảnh 1.

Sang hiệp hai, HLV Kluivert tung Ole RomenyMiliano Jonathans vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. Trong khi đó, Iraq tung cựu tiền vệ Man United Zidane Iqbal vào thay Kevin Yakob.

Bước ngoặt đến ở phút 76, khi Zidane Iqbal tung cú sút chìm hiểm hóc từ rìa vòng cấm, hạ gục thủ môn Maarten Paes , mở tỉ số 1-0 cho Iraq.

Những phút cuối, Indonesia buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng bất lực trước hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ.

Sau hơn 100 phút thi đấu, Iraq vẫn giữ vững tỉ số 1-0, trong khi Indonesia khép lại vòng loại với hai trận toàn thua .

Thất bại này cũng đồng nghĩa với việc Indonesia chính thức nói lời chia tay giấc mơ World Cup 2026 , Iraq sẽ gặp Ả Rập Saudi sau ba ngày để tranh tấm vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tin liên quan

Indonesia thất bại trước Ả Rập Saudi

Indonesia thất bại trước Ả Rập Saudi

(NLĐO) - Indonesia là đội mở tỉ số nhưng vẫn không thể giành chiến thắng trước Ả Rập Saudi tại vòng loại thứ 4 World Cup 2026, rạng sáng 9-10.

Indonesia trước ngưỡng cửa World Cup 2026

Indonesia sẽ chạm trán Ả Rập Saudi trong khuôn khổ vòng loại thứ tư World Cup 2026 diễn ra lúc 0 giờ 15 phút ngày 9-10.

Di sản của Shin Tae-yong bị gạch tên ở tuyển Indonesia

(NLĐO) - Trong danh sách triệu tập tuyển Indonesia mới đây, những cầu thủ trụ cột của cựu HLV Shin Tae-yong đã bị HLV Kluivert loại đến 6 người.

Ả Rập Saudi World Cup Iraq Indonesia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo