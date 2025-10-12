HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thua Iraq, Indonesia nhận 3 thẻ đỏ, trưởng đoàn xô trọng tài

Quốc An

(NLĐO) - Thua 0-1 Iraq, Indonesia tan mộng World Cup 2026, mà còn khép lại trong hỗn loạn khi đội bóng xứ vạn đảo nhận 3 thẻ đỏ.

Rạng sáng 12-10, Indonesia phải thất bại 0-1 trước Iraq trên sân King Abdullah (Ả Rập Saudi), qua đó chính thức bị loại khỏi vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều thành viên Indonesia đã bao vây trọng tài Ma Ning và phản ứng dữ dội.

Trọng tài người Trung Quốc, Ma Ning đã rút ba thẻ đỏ cho các thành viên Indonesia, gồm cầu thủ dự bị Shayne Pattynama, tiền vệ Thom Haye và trưởng đoàn Surmadji - người có hành động đẩy trọng tài ngay trên sân.

Thua Iraq, Indonesia nhận 3 thẻ đỏ, trưởng đoàn xô trọng tài - Ảnh 1.

Trước đó, trận đấu liên tục nóng lên bởi các quyết định gây tranh cãi. Phút 67, Ole Romeny bị truy cản trái phép nhưng cầu thủ Iraq chỉ nhận thẻ vàng.

Đến phút 77, Kevin Diks va chạm với Merchas Doski nhưng Indonesia lại bị thổi phạt. Phút 86, Romeny lĩnh thẻ vàng khi tranh chấp hợp lệ, còn phút 90+9, trọng tài chỉ phạt lỗi cầu thủ Iraq thay vì cho Indonesia hưởng phạt đền.

Thua Iraq, Indonesia nhận 3 thẻ đỏ, trưởng đoàn xô trọng tài - Ảnh 2.

Người hâm mộ Indonesia chỉ trích trọng tài trên trang chủ AFC

Hình ảnh Surmadji đẩy trọng tài Ma Ning khiến dư luận phẫn nộ. Trên mạng xã hội, người hâm mộ Indonesia tràn vào trang AFC chỉ trích tổ trọng tài, cho rằng Ma Ning "thiên vị và bỏ qua VAR". Một số người hâm mộ đùa vui rằng: "Trọng tài tốt nhất năm", "Trọng tài là cầu thủ thứ 12 của Iraq, anh ta thật tốt" ...

Với thất bại thứ hai liên tiếp, Indonesia chính thức khép lại hành trình tại vòng loại World Cup 2026, trong khi Iraq sẽ tranh ngôi đầu bảng B với Ả Rập Saudi vào ngày 15-10.

Tin liên quan

U23 Thái Lan và Indonesia bất ngờ gục ngã ở loạt giao hữu quốc tế

U23 Thái Lan và Indonesia bất ngờ gục ngã ở loạt giao hữu quốc tế

(NLĐO) - Trước thềm SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026, các tuyển trẻ Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng với những trận giao hữu quốc tế.

Indonesia thất bại trước Ả Rập Saudi

(NLĐO) - Indonesia là đội mở tỉ số nhưng vẫn không thể giành chiến thắng trước Ả Rập Saudi tại vòng loại thứ 4 World Cup 2026, rạng sáng 9-10.

Indonesia trước ngưỡng cửa World Cup 2026

Indonesia sẽ chạm trán Ả Rập Saudi trong khuôn khổ vòng loại thứ tư World Cup 2026 diễn ra lúc 0 giờ 15 phút ngày 9-10.

