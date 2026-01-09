HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Messi nói về mộng xây dựng một CLB từ con số "0"

Quốc An

(NLĐO) - Siêu sao Lionel Messi muốn đi theo con đường của David Beckham tại Inter Miami, trở thành ông chủ và gầy dựng một CLB sau khi treo giày.

Siêu sao người Argentina hiện còn hợp đồng với Inter Miami đến năm 2028, cho biết bản thân ưu tiên vai trò sở hữu CLB hơn là làm huấn luyện viên trong chặng đường tiếp theo của sự nghiệp.

"Tôi không thấy mình là một HLV" Messi chia sẻ với kênh truyền hình trực tuyến Luzu TV (Argentina) trong cuộc phỏng vấn được đăng tải gần đây.

"Tôi muốn có CLB của riêng mình, bắt đầu từ con số không và phát triển nó lớn mạnh. Được tạo cơ hội cho các em nhỏ phát triển và đạt được những điều quan trọng. Nếu phải lựa chọn, đó là điều khiến tôi hứng thú hơn" - Messi giải thích thêm.

Messi nói về mọng xây dựng một CLB từ con số "0" - Ảnh 1.

Messi chia sẻ về ước mộng xây dựng một CLB từ con số "0"

Messi ở mùa giải đã qua giúp Inter Miami giành chức vô địch MLS Cup đầu tiên trong lịch sử CLB. Anh cũng được đảm bảo một phần quyền sở hữu thiểu số tại đội bóng MLS này theo hợp đồng đã gia hạn trước đó.

Hồi tháng 5-2025, anh còn hỗ trợ người đồng đội cũ lâu năm tại MLS và Barcelona là Luis Suarez thành lập CLB hạng tư Deportivo LSM tại Uruguay, quê hương của Suarez.

"Được trở thành một phần của dự án này là niềm vinh dự. Tôi hy vọng có thể đóng góp tất cả những gì mình có để giúp CLB tiếp tục lớn mạnh và đồng hành cùng anh" - Messi nói về việc được đồng hành với Suarez.

Ngoài ra, trang chủ Inter Miami từng ra mắt mẫu áo đấu của học viện Inter Miami với một logo mới mang tính tượng trưng của Messi vào tháng 9-2025.

Ở mùa giải MLS 2026, Messi và Inter Miami sẽ khởi đầu bằng chuyến làm khách trên sân của Los Angeles FC vào ngày 21-2.

Tin liên quan

5 cầu thủ vượt Messi ở thành tích đặc biệt

5 cầu thủ vượt Messi ở thành tích đặc biệt

(NLĐO) - Lionel Messi cho tới nay đã 9 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải quốc nội nhưng vẫn có một số cầu thủ sở hữu thành tích này tốt hơn anh.

Messi chói sáng, Inter Miami vô địch MLS Cup 2025

(NLĐO) - Rạng sáng 7-12, Inter Miami đánh bại Vancouver Whitecaps 3-1 trên sân nhà Chase, qua đó lần đầu đăng quang MLS Cup với dấu ấn đậm nét của Lionel Messi.

Bốc thăm World Cup 2026: Tuyển Anh tái ngộ Croatia, Ronaldo chờ đấu Messi ở tứ kết

(NLĐO) – Không có "bảng tử thần" xuất hiện nhưng cũng xuất hiện những màn đối đầu không khoan nhượng ngay từ vòng bảng sau lễ bốc thăm World Cup 2026

