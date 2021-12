Việc 2 đội bóng nam La Vie Long An và nữ VTV Bình Điền Long An phải rút lui không tham dự vì lực lượng hao hụt do Covid-19 cũng là điều hiếm thấy từ trước đến nay. Dịch bệnh vốn chẳng chừa ai, do vậy Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam quyết định không đánh rớt hạng đội nào ở mùa giải năm nay và bảo lưu quyền tham dự mùa giải tới cho 2 đội nam và nữ Long An.



Vắng đối thủ cực mạnh như VTV Bình Điền Long An, lại không phải lo lắng tương lai, các đội bóng nữ tự tin tung sức đua tranh những thứ hạng cao của giải. Không chỉ được Hãng hàng không Bamboo Airways nhận lời tài trợ với mức thưởng được nâng lên gấp đôi so với trước đây, sát ngày khai diễn, giải còn tiếp nhận khoản đóng góp 1 tỉ đồng từ lãnh đạo đội bóng Hóa chất Đức Giang, bảo đảm khoản thưởng lên đến mức kỷ lục - 500 triệu đồng - cho nhà vô địch.

Đội bóng chuyền nam TP HCM (trái) thất bại sau 4 ván trước đội Thể Công trong ngày khai mạc. Ảnh: PHẠM CƯỜNG

Theo đánh giá chung, cơ hội đăng quang năm nay đang nghiêng về những nhà đương kim vô địch là nam Sanest Khánh Hòa và nữ Bộ Tư lệnh Thông tin - FLC sau khi kết thúc vòng 1. Tuy nhiên, chính các đội bóng này cũng không dám chủ quan khi chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của Hóa chất Đức Giang, Doveco Ninh Bình, Kinh Bắc Bắc Ninh (nữ) hay TP HCM, Tràng An Ninh Bình (nam).

Đơn vị chủ nhà Ninh Bình đã tạo mọi điều kiện để khán giả được vào sân theo dõi các trận đấu, tiếp thêm động lực cho 18 đội bóng. Tất nhiên, trong tình hình chung, mọi người đều phải đáp ứng điều kiện đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

Trận đấu mở màn vòng 2, đương kim á quân Hóa chất Đức Giang dễ dàng đánh bại nữ Đắk Lắk với tỉ số 3-1, tiến thêm một bước dài trên hành trình lọt vào bán kết. Chỉ tiếc cho á quân giải nam mùa trước TP HCM tiếp tục sa lầy ở mùa giải năm nay khi để thua Thể Công với tỉ số 1-3.