Ngày 12-9, tin từ UBND TP Hà Nội cho biết liên quan đến vụ 1 cổ động viên (CĐV) bị thương nặng do CĐV đốt, bắn pháo sáng trong trận đấu bù vòng 21 V.League 2019 giữa Hà Nội và Nam Định tối ngày 11-9 trên sân vận động (SVĐ) Hàng Đẫy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có ý kiến, chỉ đạo.



Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Công an TP phối hợp với các đơn vị liên quan, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan đến công tác bảo vệ, để báo cáo UBND TP Hà Nội theo quy định.



Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Công an TP trong những trận đấu tiếp theo trên SVĐ Hàng Đẫy hay SVĐ Mỹ Đình, phải có phương án bảo đảm an ninh trật tự, không để các CĐV mang pháo sáng, pháo hoa... vào sân làm mất an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu

Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết sau khi sự cố xảy ra với nữ CĐV, các chiến sĩ CSCĐ thuộc Trung Đoàn CSCĐ (Công an TP Hà Nội) đã phối hợp với lực lượng y tế kịp thời sơ cứu ban đầu cho nạn nhân, đồng thời đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Hiện đơn vị đang tích cực điều tra vụ việc.

Nữ CĐV bị thương được xác định là chị Tô Huyền A. (SN 1985), đang công tác tại Báo Nhi Đồng. Ngay sau khi gặp nạn, chị Huyền A. đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn để cấp cứu. Vết thương của chị Huyền A. dài khoảng 20 cm, rách vào đến tận xương, các bác sĩ kết luận sẽ phải mổ để khử hết chất độc hóa học. Ca mổ được tiến hành ngay trong đêm 12-9. Hiện, bệnh nhân đang được theo dõi tại Khoa Bỏng trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đau vết thương nhiều. Một bác sĩ cho biết tới đây, bệnh nhân sẽ tiếp tục phải phẫu thuật ghép da. Dự kiến quá trình điều trị mất khoảng 15 ngày. Thời gian tới bệnh nhân tiếp tục được ghép da mỏng tự thân, đồng thời điều trị theo phác đồ.

Vết thương của nữ nạn nhân khá nặng

Đại diện CLB Hà Nội đã đến thăm hỏi nạn nhân và cam kết sẽ chi trả toàn bộ viện phí cho nữ CĐV không may này.

Đại diện Trung Đoàn CSCĐ Hà Nội cho biết ngoài nữ CĐV Huyền A. bị thương, còn có 1 chiến sĩ CSCĐ cũng bị thương trong khi trấn áp các CĐV quá khích, được đưa đi bệnh viện ngay sau đó.