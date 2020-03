Than Quảng Ninh thi đấu nổi bật trong suốt 90 phút của trận mở màn V-League 2020 trên sân Pleiku. Điều này cũng dễ hiểu bởi sự thiếu vắng của đội trưởng Tuấn Anh khiến trung tâm hàng tiền vệ HAGL thiếu hẳn người điều phối bóng giỏi. Mặc dù vậy, HAGL mới là đội bóng giành chiến thắng chung cuộc nhờ pha lập công duy nhất của Châu Ngọc Quang.



Về trường hợp Tuấn Anh, HLV Lee Tae-hoon không muốn mạo hiểm sử dụng tiền vệ đa năng này. Nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn Tuấn Anh bình phục hoàn toàn trước 2 chuyến làm khách dự báo khó khăn tại thủ đô Hà Nội ở vòng 2 và 3 V-League.

Tuấn Anh ngồi dự bị và không được sử dụng ở trận HAGL thắng Than Quảng Ninh 1-0

Chính vì sự thiếu vắng của Tuấn Anh mà trong suốt 90 phút so tài, HAGL để Than Quảng Ninh áp đảo về thế trận, tạo được nhiều cơ hội tấn công nguy hiểm. May cho đội bóng phố núi là cột dọc cũng như sự can thiệp kịp thời của các hậu vệ đã ngăn Than Quảng Ninh mở tỉ số ở hiệp 1.

Trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn khi triển khai bóng, HAGL lại bất ngờ tìm được bàn thắng. Một thoáng thiếu tập trung của hàng thủ Than Quảng Ninh đã tạo cơ hội cho Văn Toàn cướp bóng, vượt qua cả thủ môn Tuấn Linh trước khi kiến tạo để Châu Ngọc Quang ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Minh Vương chia sẻ trận đầu tiên ở mùa giải 2020, HAGL nhập cuộc khó khăn và cần phải cải thiện lối chơi ở các vòng tới

Rõ ràng, việc giành được 3 điểm trong bối cảnh các ngoại binh chưa thực sự hòa nhập với lối chơi chung của đội là điều mày mắn với HAGL. Tuy nhiên, nếu không kịp thời điều chỉnh, đội bóng phố núi chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải làm khách của Viettel và Hà Nội FC ở hai vòng đấu tiếp theo.