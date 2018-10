Cử tạ Việt tỏa sáng ở Olympic trẻ

08/10/2018 23:04

Nhận chỉ tiêu giành ít nhất 1 HCV trước ngày lên đường, đoàn Việt Nam với 13 VĐV tranh tài ở 7 môn tại Olympic trẻ 2018 - diễn ra tại TP Buenos Aires, Argentina - không phải không lo lắng. Ngoài kình ngư Nguyễn Huy Hoàng từng giành ngôi á quân Á vận hội 2018, các tuyển thủ còn lại đều khá "vô danh" trong mắt người hâm mộ khi thành tích của họ chỉ khoanh vùng ở độ tuổi 17-18, bao gồm cả đương kim vô địch cử tạ trẻ châu Á Ngô Sơn Đỉnh.



Chỉ mới làm quen với môn thể thao đầy ắp sức nặng được vài năm, kết quả một cuộc "tuyển quân" rầm rộ vòng quanh các trường học trong tỉnh của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Tiền Giang, cậu bé Sơn Đỉnh được đánh giá cao bởi sự chuyên cần và cả độ "lì" trong tập luyện. Năm ngoái, Đỉnh tham dự Giải Cử tạ thanh thiếu niên và trẻ châu Á 2017 tại Nepal và thành tích 1 HCB, 2 HCĐ đã đưa cậu vào thẳng đội tuyển trẻ quốc gia, tập trung ôn luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ để chuẩn bị cho hàng loạt sự kiện quốc tế trong năm 2018.

Sơn Đỉnh trên bục nhận HCV tại Olympic trẻ 2018 Ảnh: Hồng Phúc

Giành trọn bộ 3 HCV hạng 56 kg tại Giải Vô địch trẻ châu Á 2018 tổ chức tại Uzbekistan hồi tháng 4, Ngô Sơn Đỉnh chính thức giành quyền góp mặt tại Olympic trẻ 2018 với lời mời đích danh từ Liên đoàn Cử tạ thế giới (IWF). Cùng tham gia với Đỉnh còn có đồng đội Nguyễn Thị Thu Trang, người giành 3 HCB châu Á hạng 44 kg.

Tranh tài cùng 6 đối thủ rất mạnh đồng trang lứa, trong đó có đương kim á quân trẻ châu Á người Thái Lan Natthawat Chomchuen, Sơn Đỉnh sớm vượt lên ngay từ động tác cử giật với thành tích 114kg. Chomchuen bám đuổi rất sát với thành tích 109 kg trong khi Frantisek Polak (Cộng hòa Czech) đạt 104 kg. Ung dung chờ các đối thủ thực hiện phần thi của mình ở nội dung cử đẩy, Đỉnh liên tiếp "tấn công" vào các mức tạ 138, 142 rồi 148 kg. Chung cuộc, Ngô Sơn Đỉnh giành HCV hạng 56 kg nam với thành tích tổng cử 262 kg, xếp trên Natthawat Chomchuen (239 kg) lẫn Frantisek Polak (233 kg). Đây là HCV đầu tiên của đoàn Việt Nam tại Olympic trẻ lần III-2018.

Giàu kỹ thuật, sức mạnh và tâm lý thi đấu ổn định, Sơn Đỉnh hiện được xếp trong tốp các lực sĩ hàng đầu thế giới ở hạng 56 kg, cũng chính là hạng cân đã đưa tên tuổi của những Hoàng Anh Tuấn, Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn lên tầm khu vực và thế giới. Chưa lắng đọng niềm vui sau thành tích tại Olympic trẻ, Đỉnh và các nhà chuyên môn của cử tạ Việt Nam chắc chắn sẽ lập tức bận rộn với việc điều chỉnh trọng lượng cơ thể, chế độ tập luyện và dinh dưỡng phù hợp cho chàng trai này một khi hạng 56 kg không còn có tên trong hệ thống thi đấu chính thức của quốc tế.

Trước đó, ở hạng 44 kg nữ, á quân trẻ châu Á Nguyễn Thị Thu Trang giành HCB với thành tích tổng cử 147 kg.

l Trưa 8-10, lực sĩ cử tạ Nguyễn Bình An đã xuất sắc giành HCV hạng 54 kg tại Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á đang diễn ra ở Indonesia. Chàng lực sĩ 33 tuổi quê Trà Vinh trở thành niềm hy vọng lớn nhất của đoàn Việt Nam sau khi nhà vô địch thế giới Lê Văn Công dính chấn thương không thể tham dự đại hội. Trong 4 lần thực hiện phần thi của mình, Bình An lần lượt nâng được các mức tạ 170 rồi 178 kg, giành HCV, nhiều hơn 21 kg so với người giành HCB David Degtyarev (Kazakhstan) và 35 kg so với người giành HCĐ Ali Al-Darraji (Iraq).

Tấm HCV thứ ba của đoàn Việt Nam cũng thuộc về môn cử tạ khi Đặng Thị Linh Phượng nâng thành công 103 kg, giành HCV hạng 50 kg, xếp trên hai VĐV của Ấn Độ và Kazakhstan.





Đào Tùng