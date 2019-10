Có lẽ ngay cả tại những cường quốc bóng đá trên thế giới cũng chưa có nơi nào mà người hâm mộ tự đứng ra tổ chức một cuộc thi sáng tác ca khúc dùng để cổ vũ cho chính môn thể thao "vua". Hình ảnh cổ động viên Việt Nam giương cao quốc kỳ đỏ rực trên các khán đài, tay đặt lên ngực trái đồng thanh ca vang bài hát dành riêng cho CLB hoặc đội tuyển quốc gia là điều nhiều người hâm mộ mong chờ bấy lâu, thay vì từng nhóm khán giả hát tùy hứng những bài cổ động mà họ thuộc hoặc đồng thanh hát các ca khúc truyền thống dễ nhớ, dễ hát nhưng không phù hợp với bầu không khí sôi động của sân cỏ, thiếu "chất" bóng đá, lại không tạo được sự liên kết nhất định đối với cầu thủ dưới sân.



Đó là lý do khiến những nhà tổ chức "Hành trình hát vì đội tuyển - Cuộc thi sáng tác bài hát cổ động bóng đá Việt Nam" - do Báo Người Lao Động và Công ty CP Công nghệ giải trí thể thao Việt (VSET) phối hợp thực hiện - tự tin buổi gala trao thưởng các ca khúc đoạt thứ hạng cao tại Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư (quận 1, TP HCM) vào 9 giờ sáng 27-10 sẽ thu hút đông đảo người hâm mộ bóng đá và cả giới âm nhạc. Phía sau sự tò mò pha chút hiếu kỳ về tác phẩm âm nhạc nào sẽ nhận được giải quán quân lên đến 300 triệu đồng của cuộc thi, công chúng chắc chắn sẽ rất háo hức được lắng nghe những giai điệu hào sảng, phóng khoáng, thôi thúc lòng người theo từng vòng lăn của quả bóng mà 10 ca khúc có tên ở vòng chung khảo sẽ mang lại tại buổi lễ.

Các cổ động viên trong một buổi livestream “Hành trình hát vì đội tuyển”. Ảnh: MAI UYÊN

Nếu như đã có một sự so sánh tại các cuộc thi sắc đẹp, rằng hoa hậu chưa chắc đã được yêu mến, hấp dẫn như các á hậu, á khôi thì các giải thưởng âm nhạc cũng chẳng phải ngoại lệ. Không nhất thiết ca khúc giành giải nhất sẽ nghiễm nhiên được mọi người nhớ đến và chịu hát mà thay vào đó là các tác phẩm thứ hạng thấp hơn nhưng ca từ bình dị, đơn giản nhưng đủ sức "đốt cháy" lòng người khi đội nhà ghi bàn, giành chiến thắng. Đây là điều mà nhạc sĩ Nguyễn Quốc Việt rất tâm đắc, như ý tưởng mà thành viên Ban Tổ chức, nhạc sĩ Lê Thanh Tâm từng khẳng định: "Ca khúc cổ động bóng đá muốn đi vào lòng người hâm mộ phải cần một quá trình, như cách You ‘ll never walk alone cần đến hai thập niên để trở thành bài hát chính thức của CLB Liverpool dù ra đời từ năm 1945!".

Hàng trăm tác phẩm được các nhạc sĩ nghiệp dư lẫn không chuyên gửi đến tham dự cuộc thi từ tháng 11-2018 và nhận được hàng trăm ngàn lượt xem, bình luận trên website cũng như fanpage chương trình, phản ánh một nhu cầu có thật của công chúng: Người Việt thích hát và yêu bóng đá vô bờ bến, rất cần có những ca khúc cổ động để cả cầu trường cùng cất tiếng hát từ đáy trái tim, cổ vũ cho các cầu thủ thi đấu dưới sân.

Một loạt hoạt động giao lưu thú vị giữa các nhạc sĩ với người hâm mộ tại gala trao giải hứa hẹn sẽ làm chương trình thêm sôi động. Trao giải tổng kết cuộc thi nhưng những nhà tổ chức chắc chắn sẽ còn tiếp tục "nối dài" chương trình giàu tính nhân văn và vô cùng ý nghĩa, có tính cộng đồng cao này bằng nhiều hoạt động quảng bá cho các tác phẩm đoạt giải. Các giải đấu quan trọng của đội tuyển quốc gia và tuyển U22 đều còn ở phía trước, từ vòng loại World Cup khu vực châu Á 2020, môn bóng đá trong khuôn khổ SEA Games 30, vòng chung kết U23 châu Á 2020…, rất cần được sự tiếp sức của người hâm mộ bằng việc cất cao tiếng hát từ khán đài, "thánh đường" của bóng đá, bằng những ca khúc đoạt giải "Hành trình hát vì đội tuyển"!

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH