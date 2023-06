Chiều 17-6, Giải Bóng đá 7 người Vô địch uốc gia Bia Saigon Cup 2023 – khu vực miền Nam (SPL-S5) đã diễn ra tại sân vận động Gia Định thuộc Trung tâm TDTT quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Giải đấu là dấu mốc 5 năm hệ thống giải của VietFootball chính thức đặt chân vào thành phố mang tên Bác và là năm thứ 4 đánh dấu cho sự phát triển hệ thống giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia.

SPL-S5 năm nay có sự tham gia của 12 đội bóng bao gồm: CLB Đạt Tín – SPT, CLB An Biên, CLB Bamboo, CLB Nghiêm Phạm Holdings, CLB Song Hùng – Store Detailing, CLB Wteam, CLB AuMyPrado-LamyLand, CLB Spa Lan Ngọc – Kiên Giang, CLB Cửa Tùng Vĩnh Quang Quảng Trị, CLB Bảy Núi, CLB MyMy và CLB Sang Trọng – Thanh Hùng Futsal.

Không khí sôi động trên khán đài trong ngày khai mạc SPL-S5

Trong lượt trận khai mạc, bất ngờ đã xảy ra khi nhà ĐKVĐ Đạt Tín SPT để thua trước đại diện của tỉnh Bình Dương là Bamboo FC với tỉ số cách biệt 0-5. Bamboo FC với đấu pháp hợp lý đã có trận thắng toàn diện với các bàn thắng của Mai Thành Danh Toại (cú đúp), Tấn Thịnh, Thành Đạt và pha đá phản lưới nhà của Doãn Tùng (Đạt Tín SPT).

Ở trận đấu cùng giờ, một đội bóng được đánh giá cao cho chức vô địch là Nghiêm Phạm Holdings đã giành 3 điểm khi đánh bại tân binh Sang Trọng Thanh Hùng Futsal với tỉ số 2-1.

ĐKVĐ Đạt Tín SPT (đỏ) thất bại trước Bamboo FC trong ngày ra quân

Ở lượt trận sớm của ngày khai mạc, cả 4 đội bóng đã cống hiến những mãn rượt đuổi rất hấp dẫn với nhiều bàn thắng đến khán giả. Spa Lan Ngọc Kiên Giang và MyMy cầm chân nhau trong trận đấu 6 bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai đội.

Trận đấu còn lại trong khung giờ, màn chạm trán của Song Hùng Store Detailing và Cửa Tùng Vĩnh Quang Quảng Trị có cùng 6 bàn thắng được ghi nhưng nhà cựu vô địch VPL-S2 Song Hùng mới những người có niềm vui trọn vẹn khi giành chiến thắng 4-2 trước đối thủ đến từ miền Trung.

Hai ứng viên vô địch An Biên (đỏ) và Nghiêm Phạm Holdings (cam) đều giành chiến thắng trong ngày khai mạc giải đấu

Trận cầu tâm điểm ở lượt trận muộn ngày khai mạc là màn so tài của An Biên và Bảy Núi. An Biên với lực lượng toàn những cái tên chất lượng, được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch của SPL-S5. Song, An Biên phải rất vất vả đánh bại đối thủ nhiều duyên nợ Bảy Núi với tỉ số 2-1 ở trận ra quân. Trận đấu cùng giờ, AuMyPrado-LamyLand và Wteam cầm chân nhau với tỉ số 1-1.