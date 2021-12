Giải Điền kinh vô địch quốc gia 2021 chính thức khởi tranh từ ngày 9-12 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) với sự tham dự của 42 đơn vị tỉnh, thành, ngành. Trong đó, những tên tuổi hàng đầu của bộ môn thể thao nữ hoàng quy tụ gần như đầy đủ.



Khuất Phương Anh trong vòng tay đồng đội sau khi về đích

Mở màn ngày thi đấu đầu tiên, đoàn chủ nhà Hà Nội chinh phục thành công nội dung tiếp sức 4 x 800 m nữ. Ấn tượng nhất là màn bứt phá của đương kim á quân SEA Games Khuất Phương Anh ở đợt chạy cuối cùng, mang về tấm HCV đầu tiên của giải.

Thêm hai tấm HCV các nội dung tiếp sức nam 4 x 800 m và nhảy xa nữ của Bùi Thị Thu Thảo, Hà Nội tạm vượt lên dẫn đầu bảng tống sắp huy chương sau ngày tranh tài đầu tiên.

Nhà vô địch nhảy xa ASIAD 2018 Bùi Thị Thu Thảo tái xuất thành công

Đáng chú ý nhất trong ngày chính là hai nội dung chung kết 100 m nam và nữ. Nếu như Lê Tú Chinh (TP HCM) giành thắng lợi tuyệt đối để khẳng định đẳng cấp nhà vô địch Đông Nam Á thì Ngần Ngọc Nghĩa (Công an Nhân dân) vẫn là chân chạy nam số 1 dù vấp phải sự so kè quyết liệt từ Nguyễn Đình Vũ (Nghệ An).

VĐV 18 tuổi xứ Nghệ đã qua mặt Ngần Ngọc Nghĩa ở đợt chạy bán kết và tiếp tục gây áp lực khủng khiếp lên nhà đương kim vô địch ở chung kết. Không ai có thể xác định người về nhất cự ly tốc độ này trừ đồng hồ điện tử - nơi thành tích 10 giây 67 của Ngần Ngọc Nghĩa chỉ nhanh hơn 5% giây so với Đình Vũ.

Lê Tú Chinh không có đối thủ ở đường chạy 100 m nữ

Ở đường chạy 400 m rào nam, Quách Công Lịch mang về cho đoàn Thanh Hóa tấm HCV thứ nhì tại giải khi anh về đích đầu tiên với thành tích 52 giây 34. Có đôi chút tiếc nuối khi cô em gái Quách Thị Lan đã không thể tiếp bước anh trai bảo vệ ngôi vô địch cự ly 400 m rào nữ vì lý do chấn thương, đành nhìn đối thủ đàn chị Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) ung dung giành HCV nội dung này với thành tích 1 phút 0 giây 36.

Quách Công Lịch giành HCV cự ly 400 m rào nam

Giải Điền kinh vô địch quốc gia 2021 diễn ra đến hết ngày 13-12, hứa hẹn sẽ còn rất sôi động sau màn khởi đầu kịch tính.