Trong 4 đội bóng tranh tài ở vòng bán kết Giải Bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2022, đương kim vô địch TP HCM 1 và đội nữ Hà Nội 1 sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, tiếp tục được nhận định là những ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Tại vòng bảng, TP HCM 1 và Hà Nội 1 là hai đội có thành tích toàn thắng.



Với sự đầu tư lớn về nhân lực trước mùa giải mới, đội nữ Thái Nguyên T&T cũng là ẩn số khó đoán ở sân chơi kỳ này. Than khoáng sản Việt Nam hiện đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng nên luôn thi đấu với sự nhiệt huyết. Tuy không được đánh giá cao như TP HCM 1, Hà Nội 1 nhưng Thái Nguyên T&T và Than khoáng sản Việt Nam hoàn toàn có thể tạo bất ngờ ở vòng đấu loại trực tiếp.

Đội nữ TP HCM 1 (trái) được nhận định là ứng viên cho “ngôi hậu” Giải Bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2022. Ảnh: VFF

Ở trận bán kết diễn ra lúc 16 giờ, đội nữ TP HCM 1 sẽ chạm trán Than khoáng sản Việt Nam (On Sports). Hai đấu thủ này không xa lạ khi từng nhiều lần so tài trước đây, tỉ số thắng đối đầu hiện nghiêng về đoàn quân của HLV Đoàn Thị Kim Chi. Tiếp sau đó, lúc 19 giờ cùng ngày, Hà Nội 1 cùng Thái Nguyên T&T sẽ trực tiếp tranh một suất vào chung kết giải đấu (VTV6).

Giải Bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2022 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức, là một trong hai giải đấu quan trọng nhất trong năm của bóng đá nữ Việt Nam. Sân chơi này đang được nâng cấp chất lượng chuyên môn và là cơ hội để các nữ cầu thủ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, ghi điểm đối với ban huấn luyện các cấp đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh đó, giải năm nay còn có số tiền thưởng khá lớn, với 100 triệu đồng dành cho nhà vô địch, 80 triệu đồng cho đội á quân và 50 triệu đồng cho đội đứng thứ ba chung cuộc.

Kết thúc giải, các đội sẽ tiếp tục rèn quân để thi đấu Giải Bóng đá nữ VĐQG 2022, diễn ra từ ngày 30-8 đến 30-10 tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam và sân vận động Hà Nam (tỉnh Hà Nam).

Theo kết quả bốc thăm, lượt trận mở màn khá hấp dẫn với hai cặp đấu giữa Hà Nội 2 chạm trán TP HCM 1 và Phong Phú Hà Nam so tài cùng Than khoáng sản Việt Nam.