Dù người hâm mộ khắp châu Á đã biết việc toàn bộ các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á trong tháng 3 và tháng 6 đều đã bị hoãn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên, quyết định chính thức chỉ mới được FIFA và AFC gửi đến các Liên đoàn thành viên vào ngày 17-4.

Chính vì vậy mà đến chiều 17-4, VFF mới có thông báo chính thức về việc hoãn các trận đấu của thầy trò HLV Park Hang-seo. Trong đó, điểm nhấn là người hâm mộ đã mua được vé vào sân Mỹ Đình để xem trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia vào ngày 4-6 tới sẽ có hai lựa chọn.

Thứ nhất là giữ lại vé cứng (mua qua đường công văn hoặc mua trực tiếp), hoặc vé điện tử có mã QR. Thứ hai là nếu khán giả không thể sắp xếp được thời gian và muốn trả lại vé thì có thể đăng ký hủy vé, hoàn tiền qua ứng dụng VinID từ ngày 22-4 đến 22-5. Khán giả sẽ được nhận lại tiền qua ví điện tử VinID Pay từ 30-40 ngày, sau khi đăng kí hủy vé.

Tuyển Việt Nam từng thắng Indonesia 3-0 ở lượt đi nên trận lượt về tại Mỹ Đình hứa hẹn thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ

Tuy nhiên, theo lời khuyên từ VFF, sau khi BTC mở bán vé online vào tháng 10 năm ngoái, phải rất may mắn người hâm mộ mới sở hữu được tấm vé để vào sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Do nhu cầu mua vé quá lớn so với khả năng đáp ứng của BTC và công suất của sân Mỹ Đình, vì vậy, nếu hủy vé thì khả năng sở hữu lại những tấm vé này là vô cùng khó so với trước đây vì BTC chưa có kế hoạch tiếp tục bán vé online.

VFF cũng lưu ý đối với những khách hàng không thực hiện đúng, đủ các bước hủy vé theo thông báo và gửi tới BTC theo thời gian đã công bố, mặc nhiên được hiểu là chấp thuận nhận vé có điều chỉnh thời gian thi đấu theo lịch mới của FIFA công bố và cam kết không khiếu nại với BTC trận đấu.