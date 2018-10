Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành HCV 800m tại Thế vận hội trẻ

12/10/2018 08:20

Chỉ về đích thứ tư ở nội dung 400m tự do và "chìm" ở đợt thi vòng loại 200m tự do với thành tích khá tệ, việc Nguyễn Huy Hoàng rút tên không thi đấu ở 200m bướm càng khiến cho người hâm mộ thêm nghi hoặc chàng trai này vì quá nản hoặc quá tải nên bỏ cuộc nửa chừng tại Thế vận hội trẻ 2018.





Nguyễn Huy Hoàng trên đường đua 800m tự do

Dù vậy, ở đợt thi chung kết 800m tự do diễn ra rạng sáng 12-10 (giờ Việt Nam), kình ngư quê Quảng Bình đã xuất hiện trở lại với tư cách ứng viên sáng giá nhất nhờ thành tích giành HCĐ tại kỳ Á vận hội mới đây ở Indonesia. Đây mới là nội dung thi đấu chính của Huy Hoàng tại đại hội lần này, một phần do Thế vận hội trẻ không có nội dung 1.500m trong chương trình thi đấu.





Thành tích chung cuộc cự ly 800m tự do





So tài cùng các đối thủ rất mạnh đến từ Ý, Hungary, Pháp, New Zealand, Tây Ban Nha và đặc biệt là Yoshida Keisuke, VĐV Nhật Bản đã thắng anh trong gang tấc để đoạt HCĐ cự ly 400m tự do, Huy Hoàng có phần thua sút ở 300m nước đầu tiên. Tuy vậy, chàng trai này kịp điều chỉnh để vượt qua các đối thủ sau chặng quay đầu thứ 10 (500m) để về đích đầu tiên sau 7 phút 50 giây 20. Keisuke Yoshida về sau đó hơn 3 giây để giành HCB và Marco Detullio (Ý, 7 phút 55 giây 81) giành HCĐ nội dung này.





Huy Hoàng nhận huy chương vàng Thế vận hội trẻ





Thông số thành tích tại đường đua xanh Buenos Aires được xem là tốt nhất từ trước đến nay của Huy Hoàng, bởi anh giành HCĐ tại Asian Games với 7 phút 54 giây 32 còn kỷ lục quốc gia do chính anh nắm giữ ở cự ly này chỉ là 7 phút 58 giây 07.

Với chiến tích của Huy Hoàng, đoàn TTVN dự Olympic trẻ đã vượt chỉ tiêu thành tích đề ra khi đã có 2HCV, 1 HCB sau 5 ngày thi đấu.

Đông Linh - Ảnh: Ngọc Linh-BAGOC