Martin Nguyễn sẽ bảo vệ đai vô địch vào tháng 4

28/02/2019 16:59

Chiều 28-2, võ sĩ Việt Nam Trần Quang Lộc cũng đã có chiến thắng đầu tay trước võ sĩ Hàn Quốc Kim Jong Heon ở hạng cân này trong trận thi đấu tuyển chọn của ONE, bắt đầu có thể góp mặt ở những sự kiện chính trong tương lai.



Trần Quang Lộc, võ sĩ Việt Nam đầu tiên có mặt ở đấu trường ONE

Trước một đối thủ không mấy tiếng tăm như Kim Jong Heon, Trần Quang Lộc tỏ ra rất tự tin khi bước vào trận đấu. Cả 2 đều chủ động chiếm lĩnh sàn đài trước khi liên tiếp tung ra những cú đá. Bất ngờ đã xảy ra, sau một cú đá bất cẩn, ống đồng của Kim Jong Heon lãnh một vết cắt sâu và máu liên tục chảy ra từ chân võ sĩ người Hàn Quốc. Trọng tài Olivier Coste buộc phải can thiệp và dừng trận đấu, bác sĩ tuyên bố Kim Jong Heon không thể tiếp tục thi đấu, chiến thắng đô vấn kỹ thuật chóng vánh cho màn ra mắt ONE Championship của Trần Quang Lộc.

Cũng tại vòng tuyển chọn này, ONE đã giới thiệu sự kiện ROOTS OF HONOR, sẽ diễn ra vào ngày 12-4 tại Philippines, với trận đấu bảo vệ đai vô địch của ĐKVĐ Featherweight Martin "The Situ-Asian" Nguyen trước cựu vô địch thế giới người Mông Cổ Narangtungalag Jadambaa. Trong trận đồng sự kiện chính, cựu vô địch ONE Strawweight Joshua "The Passion" Pacio sẽ tái đấu với "kẻ soán ngôi" mình, Yosuke "Tobizaru" Saruta.

Sau gần 8 tháng vắng bóng, nhà vô địch ONE Featherweight Martin Nguyen đã trở lại để đối đầu sau thời gian dài vắng bóng để đối đầu với Narangtungalag Jadambaa. Võ sĩ 29 tuổi người Việt đã trở thành ngôi sao sáng của võ thuật châu Á, anh thắng 7 trong số 9 trận đấu gần nhất. Năm 2015, Martin Nguyen đã gây shock thế giới với chuỗi 6 trận liên tiếp đồng thời giành lấy 2 đai vô địch ONE Featherweight và ONE Lightweight.

Sau khi gặp phải chấn thương, Martin Nguyen đã phải trao trả lại chiếc đai vô địch ONE Lightweight vào tháng 11 năm ngoái. Hiện tại, Martin đã bình phục hoàn toàn và đã có thể trở lại võ đài để đối đầu Jadambaa.

Trong trận co-main event, võ sĩ Philippines Joshua "The Passion" Pacio sẽ có cơ hội phục thù trước đối thủ cũ đã "cướp ngôi" vô địch ONE Strawweight của anh, Yoshuke "Tobizaru" Saruta. Saruta và Pacio đã có một trận đấu hết sức sát sao, nhưng Yosuke Saruta mới là người đã giành chiến thắng cuối cùng tại ONE: ETERNAL GLORY.

Sau khi đối thủ dự kiến của Joshua Pacio, Hayato Suzuki buộc phải rút lui khỏi sự kiện vì chấn thương. Saruta đã nắm bắt cơ hội và đánh bại tài năng trẻ Philippines.

Thuần thục kỹ năng striking và vật, Saruta đã tạo ra màn trình diễn tuyệt vời để cướp đi ngôi vô địch ONE Strawweight của Joshua Pacio. Tuy nhiên, đó là một trận đấu quá căng thẳng và sát sao. Giờ đây, cả hai lại có cơ hội để phân định "ngôi vương" rạch ròi một lần nữa.





Quang Liêm