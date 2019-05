Mourinho sắp hết thất nghiệp, chuẩn bị dẫn dắt AS Roma

05/05/2019 08:36

Thông tin từ nhật báo Pháp L’Equipe cho hay, điều kiện duy nhất để "người đặc biệt" Mourinho có cơ hội làm việc cùng AS Roma chính là việc đội bóng này phải giành được quyền góp mặt tại Champions League mùa tới.





Mourinho vẫn đang tìm kiếm một công việc mới sau khi chia tay Man United

Nhà cầm quân người Bồ đã chia tay với Man United cuối năm 2018, để lại sân Old Trafford mớ hỗn độn mà lãnh đạo đội bóng này cũng như tân HLV Ole Gunnar Solskjaer dù đã nỗ lực giải quyết nhưng mọi việc vẫn hết sức rối ren. Mourinho sau khi nghỉ ngơi một thời gian đã tích cực tìm kiếm công việc mới và giờ đây, được cả AS Roma, Inter Milan lẫn Paris Saint-Germain hết sức quan tâm.

AS Roma hiện xếp thứ 5 trong khi Serie A vẫn còn tiếp diễn với 4 vòng đấu cuối phía trước. "Bầy sói" kém đội xếp ngay phía trên ở vị trí thứ 4 là Atalanta đúng 1 điểm trong khi đang bị nhóm đội gồm Torino, AC Milan và Lazio bám đuổi rất sát lần lượt với 1, 2 và 3 điểm ít hơn.





AS Roma đang tích cực tìm kiếm cơ hội trở lại Champions League

Dưới quyền dẫn dắt của HLV Eusebio Di Francesco, thành tích mùa này của AS Roma thực sự tồi tệ và sau khi bị Porto loại khỏi vòng 1/8 Champions League hồi đầu tháng 3, nhà cầm quân người Ý đã phải nhường "ghế nóng" cho đồng hương Claudio Ranieri, người nổi tiếng với tài "trục vớt" nhiều đội bóng hạng xoàng vượt lên chính mình, từ Tây Ban Nha, Anh rồi quay về nước Ý.

Khởi đầu khá chệch choạc khi thua cả kình địch Napoli lẫn đối thủ "chiếu dưới" SPAL, thế nhưng dưới tài cầm quân của HLV tạm quyền Ranieri, AS Roma bất bại ở năm trận gần nhất với 3 thắng, 2 hòa, vững vàng ở vị trí tham dự Europa League và hoàn toàn có thể giành vé dự Champions League. Hẳn nhiên với tham vọng của mình, AS Roma không thể hài lòng chỉ bằng những mục tiêu như thế và đó là lý do để lãnh đạo CLB này sẵn sàng trải thảm đỏ mời Jose Mourinho đảm nhận trọng trách cho một giai đoạn mới.





Đội bóng thủ đô Roma đặt mục tiêu trở lại đỉnh cao cùng với Mourinho

Đội bóng cũ Inter Milan rất quan tâm đến vị HLV từng đem về cho họ danh hiệu vô địch Champions League mùa giải 2009-2010. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Beppe Marotta đã dự trù khả năng đôi bên không thể có tiếng nói chung nên cũng đồng thời xúc tiến việc liên hệ với HLV Antonio Conte, người vẫn đang "thất nghiệp" kể từ khi chia tay Chelsea cuối mùa giải trước.





Antonio Conte được Inter Milan quan tâm

Báo chí Ý nhận định, việc quay lại sân cỏ nước Ý sau gần 10 năm hứa hẹn sẽ mở ra một chặng đường mới trong sự nghiệp cầm quân của Mourinho. Nỗi thất vọng gắn với nước Anh sẽ nhanh chóng đi vào quá khứ và "người đặc biệt" chắc chắn sẽ lại có cơ hội thề hiện đẳng cấp của mình như đã từng trải nghiệm với Inter Milan thuở trước.

Đông Linh - Ảnh: Reuters