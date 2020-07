* Chương trình "Tập huấn các môn thể thao thân thiện cho trẻ tự kỷ" do Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam (VAN) phối hợp cùng khoa Khoa học Thể thao trường Đại học Tôn Đức Thắng, tổ chức Special Olympics Việt Nam và tổ chức Right To Play tổ chức, vừa diễn ra tại TP HCM. Chương trình tập huấn kéo dài 2 ngày và các học viên được giới thiệu, làm quen và tập huấn các môn thể thao thân thiện cho trẻ đặc biệt như bóng đá, ném dĩa (dodgebee) và bóng chuyền.

Nhiều tổ chức xã hội, trường chuyên biệt được thành lập trên cả nước, nhiều cuộc hội thảo dành cho các bậc phụ huynh có con em mắc hội chứng tự kỷ… là tín hiệu tốt hướng đến việc cải thiện cuộc sống của trẻ em tự kỷ tại Việt Nam. Để trẻ được nhìn nhận và phát triển bình thường như bạn bè đồng trang lứa khác, việc nâng cao hiểu biết của toàn xã hội về hội chứng này là rất cần thiết.