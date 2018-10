Next Media cho các đài tiếp sóng miễn phí AFF Cup 2018

09/10/2018 07:00

Theo chứng thư được cấp bởi Lagardere Sports Asia, chủ sở hữu bản quyền AFF Cup 2018, đơn vị này đã xác nhận để Next Media trở thành đơn vị được cấp quyền độc quyền và được phép phân phối lại trên truyền hình trả tiền, truyền hình cáp, truyền hình kỹ thuật số vệ tinh, IPTV (truyền hình trên internet), OTT (truyền hình di động), mạng xã hội, các mạng di động, phát thanh, toàn bộ giải đấu này. Người nghe và người xem có thể theo dõi trọn vẹn các trận đấu của AFF Cup 2018 một cách hiệu quả thông qua các thiết bị kỹ thuật số.



Next Media cho biết chứng thư cấp quyền của đối tác nước ngoài là lời khẳng định họ độc quyền và có quyền phân phối quyền phát sóng các trận đấu trên các hạ tầng truyền dẫn với hình thức trả tiền. Chính vì vậy mà Next Media sẽ đồng ý cho các đơn vị truyền hình, đài truyền hình trả tiền và các doanh nghiệp kinh doanh truyền hình trả tiền được tiếp phát AFF Cup 2018.

Next Media hợp tác với VTVCab phát sóng AFF Cup trên kênh Bóng đá TV Ảnh: Next Media

BongdaTV của VTVCab là kênh phát sóng của giải đấu này và các đối tác truyền hình trong nước sẽ tiếp phát nguyên vẹn các trận đấu từ BongdaTV. Hiện tại, HTV, myTV, K+, HanoiCab, VTC, YouTube, dailymotion, FPTPlay, SCTV và FPT đều đã khẳng định sẽ tiếp sóng AFF Cup 2018. Ngoài ra Next Media sẽ phát sóng AFF Cup 2018 trên các mạng xã hội của công ty này.

Next Media còn được cấp quyền không độc quyền phân phối và quản lý trình chiếu công cộng giải đấu này trong lãnh thổ Việt Nam. Tức là bất kỳ đơn vị hay doanh nghiệp nào muốn phục vụ khán giả xem bóng đá qua màn hình lớn đặt ở sân vận động, trung tâm thể thao, bến tàu xe..., cần liên hệ với Next Media để được cấp quyền. Về việc sử dụng clip trận đấu hay hình ảnh highlight trên các báo điện tử, gói clip dưới 90 giây sẽ miễn phí nhưng nội dung sẽ do Next Media cung cấp (đây là điều khoản bắt buộc do đối tác nước ngoài yêu cầu và được ghi rõ trong hợp đồng giữa đôi bên). Toàn bộ giải đấu sẽ được phân chia thành các gói bản quyền với mức giá khác nhau và quan điểm của đơn vị này là sẽ hỗ trợ tốt nhất giới truyền thông trong nước.

Còn trên hệ thống truyền hình quảng bá, khán giả sẽ được xem AFF Cup 2018 trên VTV6 và VTV6 HD vì VTV đã được đối tác nước ngoài cấp phép quyền sản xuất, khai thác, sử dụng độc quyền trên kênh truyền hình mặt đất miễn phí của VTV giải đấu này. Các hệ thống truyền hình trả tiền đang truyền dẫn kênh VTV6 sẽ được tiếp phát các trận đấu của AFF Cup 2018.

Minh Ngọc