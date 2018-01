Ngày về rộn ràng của các tuyển thủ U23 Việt Nam

31/01/2018 04:57

Chưa bao giờ người dân xứ Mường ở làng Bào vui đến vậy. Cả làng đã nghỉ việc để chào đón anh em Dũng và Dụng khi hay tin các tuyển thủ U23 này sẽ trở về nhà báo hiếu với gia tiên, bản làng chiều 30-1.



Trong sáng 30-1, tỉnh Thanh Hóa đã cử đoàn ra Hà Nội đón 3 tuyển thủ gồm anh em Dũng, Dụng và Lê Văn Đại (quê TP Thanh Hóa) về vinh danh và tặng thưởng. Tại trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh, đã tặng bằng khen và 300 triệu đồng cho 3 tuyển thủ (Tiến Dũng 200 triệu, 2 cầu thủ còn lại mỗi người 50 triệu); Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng tiền thưởng tương tự.

Cùng ngày, UBND tỉnh Phú Thọ cũng tổ chức buổi đón tiền đạo Hà Đức Chinh tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh. Hàng ngàn người dân Phú Thọ đã có mặt để gặp gỡ, chia vui cùng Đức Chinh. UBND tỉnh tặng bằng khen và 20 triệu đồng cho cầu thủ này. UBND huyện Tân Sơn, nơi Hà Đức Chinh sinh ra và lớn lên, cũng có phần thưởng động viên tiền đạo của U23 Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho 3 cầu thủ góp công vào chiến tích á quân U23 châu Á Ảnh: Đức Ngọc

Trong chiều 30-1, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã về đến quê nhà ở khu dân cư Phú Tảo, phường Thạch Khôi (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) trong sự chào đón của gia đình, bà con hàng xóm và đông đảo người hâm mộ. Trong vài ngày tới, UBND tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức vinh danh 4 tuyển thủ U23. Ngoài Văn Toàn, Hải Dương còn đóng góp hậu vệ Vũ Văn Thanh (quê xã Tứ Cường), tiền vệ Phạm Đức Huy (quê xã Đoàn Tùng) cùng huyện Thanh Miện và trung vệ Nguyễn Trọng Đại (quê xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng).

Chiều tối 30-1, UBND TP Hà Nội tổ chức gặp mặt với Ban Huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam. Thành công chung của đội tuyển U23 lần này có sự đóng góp của 9 cầu thủ CLB Hà Nội T&T, gồm Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thành Chung, Phạm Đức Duy, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Trương Thái Quý, Nguyễn Văn Hoàng, Trần Đình Trọng và Nguyễn Trọng Đại. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng ký quyết định khen thưởng cho CLB Hà Nội và cầu thủ của Hà Nội đạt thành tích á quân U23 châu Á theo quy định.

Ở Nghệ An, tối cùng ngày, hàng chục ngàn người ra sân bay hoặc đứng dọc tuyến đường ở Vinh đón 4 cầu thủ xứ Nghệ gồm Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức (CLB SLNA, quê huyện Yên Thành), Nguyễn Công Phượng (CLB HAGL, quê Đô Lương) và trung vệ Bùi Tiến Dũng (CLB Viettel, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh) vừa góp phần cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân châu Á. Do CĐV quá đông, vây kín sân bay nên các cầu thủ được "bí mật" đón về Quảng trường Hồ Chí Minh, nơi diễn ra lễ vinh danh. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao tặng bằng khen cho Văn Đức, Xuân Mạnh và Công Phượng. Còn Tiến Dũng sau khi xuống sân bay Vinh đã được lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng đông đảo người hâm mộ đón về quê nhà ở huyện Đức Thọ.

Nhóm phóng viên