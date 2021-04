Chặng đua vòng hồ Xuân Hương diễn ra trên đường bằng phẳng, lộ trình ngắn (chỉ 51,5 km) nên các tay đua bung sức tấn công mạnh mẽ, đẩy tốc độ lên rất cao, cống hiến cho người hâm mộ những màn so tài hấp dẫn.



Các tay đua Bike Life Đồng Nai chủ động kiểm soát thế trận lẫn tốc độ nhằm bảo vệ Áo vàng cho Loic Desriac lẫn ngôi nhất đồng đội. Trong khi đó, các đội TP HCM Vinama, Tập đoàn Lộc trời An Giang, Dopagan Đồng Tháp, Quân khu 7 liên tục tấn công nhằm tách tốp, tìm kiếm cơ hội thắng giải dọc đường cũng như thắng chặng.

Ở những vòng cuối, tay đua Nguyễn Trúc Xinh (TP HCM New Group) một mình bứt phá thoát khỏi tốp đông. Tuy nhiên, anh bị các tay đua phía sau bắt kịp ở vòng cuối nên cuộc chiến ở đích diễn ra giữa những ông vua nước rút Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp), Lê Nguyệt Minh (TP HCM New Group), Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc trời An Giang).

Các tay đua TP HCM chủ động làm tốc độ cao cho Lê Nguyệt Minh tung nước rút quyết định nhưng Nguyễn Tấn Hoài cho thấy mình đang có phong độ nước rút cực kỳ ấn tượng khi vọt lên giành chiến thắng chỉ trong gang tấc trước Lê Nguyệt Minh. Chiến thắng chặng lần thứ 4 tại giải giúp Nguyễn Tấn Hoài chạm tay vào danh hiệu Áo xanh-vua nước rút chung cuộc. Với 10 giây thưởng có được, Tấn Hoài còn đe dọa hạng 10 trên bảng tổng sắp cá nhân sau 20 chặng của tay đua Nguyễn Trường Tài (TP HCM Vinama).

Về chung tốp đầu, Loic Desriac (CLB Bike Life Đồng Nai) bảo vệ thành công áo vàng dành cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất sau 20 chặng. Danh hiệu áo chấm đỏ-vua leo núi do tay đua người Tây Ban Nha Javier Perez (Vinama TP HCM) nắm giữ. Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc vẫn thuộc về Lê Hải Đăng (Dược Domesco Đồng Tháp). Bike Life Đồng Nai tiếp tục giữ ngôi nhất đồng đội.

Bà Đoàn Thị Mai Xuân - Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tuấn Hoàng Ngọc Sơn - đại diện nhà tài trợ độc quyền Tôn Đông Á, trao học bổng 30 triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học tại Đà Lạt.

Ngày mai 29-4, các tay đua tranh tài chặng 21 từ Đà Lạt về Bảo Lộc với lộ trình 110 km.